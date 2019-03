Wybory do rad dzielnic w Gdańsku 24.03.2019. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz już zagłosowała

W 34 dzielnicach (wszędzie poza Letnicą, gdzie wybory odbędą się dopiero w czerwcu) trwają dziś wybory do rad dzielnic. Lokale wyborcze są czynne do godz. 21.

Warto głosować i zachęcać do tego sąsiadów i znajomych.Bo to jedyne takie wybory, gdzie frekwencja ma konkretnie przełożenie na pieniądze. Im wyższa, tym większy budżet do dyspozycji dostanie Rada Dzielnicy. By wybory były ważne, a rada została powołana do urn musi iść minimum 5 proc. mieszkańców.

- To ważny dzień, święto demokracji, święto odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Pamiętajcie, im większa frekwencja, im więcej z nas gdańszczanek i gdańszczan zagłosuje na przedstawicieli do rad dzielnic, tym więcej pieniędzy zostanie w waszych dzielnicach. Do zobaczenia przy urnach – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która głosowała dziś po godz. 13 w lokalu wyborczym w Zespole Szkół Łączności przy ulicy Podwale Staromiejskie.

Jak informuje Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku, wybory przebiegają spokojnie.

Wyniki wyborów mają być znane w poniedziałek.