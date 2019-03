Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku 24.03.2019 r. W Letnicy odbędą się dopiero w czerwcu

W każdej z 35 gdańskich dzielnic odbędą się wybory do Rad Dzielnic. W 34 z nich już w przyszłą niedzielę, 24 marca.

Do rad wybieranych będzie 15 albo 21 radnych, w zależności od liczby mieszkańców w danej dzielnicy. W tych do 20 tys. osób będzie 15 radnych, w tych powyżej 20 tysięcy- 21 radnych.

Wybory będą ważne, jeśli weźmie w nich udział co najmniej 5 procent osób uprawnionych do głosowania.

Frekwencja w przypadku tych wyborów ma też konkretne przełożenie na pieniądze, czyli budżety, jakie na swoje funkcjonowanie otrzymają rady dzielnic.

Najprościej mówiąc: im więcej osób pójdzie 24 marca do urn, tym większy dzielnica dostanie budżet do dyspozycji. W poprzednich wyborach do rad dzielnic największą frekwencję odnotowano na Strzyży. Najmniejszą- w Śródmieściu.

W grudniu, decyzją miejskich radnych, trzykrotnie zwiększono stawki. Stawka na jednego mieszkańca w danej dzielnicy wzrośnie więc teraz z dotychczasowych 4 zł na 12 zł. Tam, gdzie frekwencja w wyborach wyniesie od 14 do 16 proc., stawka bazowa wzrośnie o 25 proc. i wyniesie 15 zł. Tam, gdzie frekwencja będzie powyżej 16 procent, stawka zwiększy się aż o 50 proc. i wyniesie aż 18 złotych.

Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku. W Letnicy później

Termin wyborów 24 marca nie dotyczy jednak mieszkańców jednej dzielnicy. Chodzi o Letnicę, gdzie na czas nie udało się dopełnić formalności- początkowo zgłoszono tam zbyt mało kandydatów na radnych.

Po tym, jak zapadła decyzja, że z tego powodu wybory w Letnicy nie odbędą się, sprawy w swoje ręce wzięła dotychczasowa radna dzielnicy Edyta Habkowska i ze wsparciem mieszkańców zebrała wymagane 10 proc. podpisów poparcia mieszkańców pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów jeszcze w tym roku.

- Dziękujemy Mieszkańcom za zaangażowanie i wsparcie, które pozwoli nam na kolejną szansę, aby Rada Dzielnicy powstała w kadencji 2019-2023 - mówi Edyta Habkowska.

Nowy wniosek został już pozytywnie zweryfikowany przez urzędników. A zarządzeniem prezydent miasta wybory do Rady Dzielnicy Letnica odbędą się 9 czerwca 2019.

- Zarządzenie w tej sprawie zostało wczoraj podpisane przez panią prezydent - potwierdza Piotr Spyra, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku. - Zakwalifikowano 169 podpisów. Mieszkańcy, po pierwszym niepowodzeniu, szybko zebrali podpisy. Zgodnie z przepisami prezydent ma 90 dni na wydanie zarządzenia. W tym przypadku prezydent chciała, żeby te wybory jak najszybciej zostały przeprowadzone, termin wyznaczono więc na 9 czerwca. To pierwszy termin, po upływie 60 dni od daty wydania zarządzenia. Nie mamy takiej możliwości prawnej, by wybory w Letnicy odbyły się 24 marca, razem z innymi dzielnicami.Trzeba je będzie zorganizować tylko dla jednej jednostki i w jednym obwodzie - tłumaczy Spyra.

W dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe wybory pierwszy raz

Po raz pierwszy wybory odbędą się w administracyjnie nowo utworzonej dzielnicy Orunia Górna- Gdańsk Południe. Tam zarejestrowano 33 kandydatów.

Ale rekord pod względem liczby zgłoszeń padł w Pieckach-Migowie, gdzie o 21 mandatów powalczy 54 kandydatów. Drugie miejsce pod względem rekordowej liczby chętnych zajmuje Ujeścisko-Łostowice - 49 kandydatów, potem jest Śródmieście - 40 kandydatów.