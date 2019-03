Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku. W niedzielę 24.03.2019 r. wybieramy skład 34 Rad Dzielnic. Komisje wyborcze, kandydaci, jak głosować

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. W Letnicy później

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku odbędą się w niedzielę 24.03.2019 r. w 34 na 35 dzielnic - do urn nie pójdą tylko mieszkańcy Letnicy. Tam, ze względu na problemy z dopełnieniem formalności na czas, wybory do Rady Dzielnicy zarządzono dopiero na 9 czerwca.

- To pierwszy termin, po upływie 60 dni od daty wydania zarządzenia. Nie mamy takiej możliwości prawnej, by wybory w Letnicy odbyły się 24 marca, razem z innymi dzielnicami.Trzeba je będzie zorganizować tylko dla jednej jednostki i w jednym obwodzie - tłumaczy Piotr Spyra, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku.

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Gdzie głosować?

W niedzielę od godz. 7 do 21 działać będzie 113 komisji wyborczych. To dużo mniej, niż w trakcie wyborów samorządowych, dlatego zanim udamy się głosować „tam, gdzie zwykle”, warto sprawdzić czy tym razem siedziba lokalu dla naszej ulicy nie zmieniła lokalizacji.

Pełną listę lokali wraz z listą przypisanych do nich ulic znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gdansk.pl. Informacje w tej sprawie są też wywieszone w instytucjach miejskich oraz tramwajach i autobusach.

A jeśli już mowa o komunikacji miejskiej, to Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia w niedzielę dodatkowe kursy do lokali wyborczych.

- W celu zapewnienia lepszego dojazdu mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej, Olszynki, Smęgorzyna i Kokoszek do lokali wyborczych nastąpią czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 178, 268 i 512 - mówi Zygmunt Gołąb.

Szczegóły zmian na stronie www.ztm.gda.pl.

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Dowóz niepełnosprawnych

Dodatkowo Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych, zamierzających wziąć udział w wyborach do Rad Dzielnic. W tym celu, wszystkie zainteresowane osoby powinny w niedzielę 24 marca 2019 roku, zadzwonić pod nr telefonu (58) 323 – 66 – 15, w godzinach od 7.00 do 20.00 podając swój dokładny adres. Po przyjęciu zgłoszenia należy oczekiwać na samochód, który dowiezie wyborcę do lokalu wyborczego.

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Ilu radnych wybierzemy?

W każdej z dzielnic - w zależności od liczby ich mieszkańców- zostanie wybranych 15 lub 21 radnych. Na karcie do głosowania zaznaczamy tylko jedno nazwisko wybranego kandydata.

To jedyne takie wybory, gdzie frekwencja ma konkretne przełożenie na pieniądze. Im więcej osób pójdzie 24 marca do urn, tym większy dzielnica dostanie budżet do dyspozycji. Dodatkowa dobra wiadomość jest taka, że Rada Miasta Gdańska trzykrotnie zwiększyła stawki. Stawka na jednego mieszkańca w danej dzielnicy wzrośnie więc teraz z dotychczasowych 4 zł na 12 zł. Tam, gdzie frekwencja w wyborach wyniesie od 14 do 16 proc., stawka bazowa wzrośnie o 25 proc. i wyniesie 15 zł. Tam, gdzie frekwencja będzie powyżej 16 procent, stawka zwiększy się aż o 50 proc. i wyniesie aż 18 zł.

Wybory do rad dzielnic w Gdańsku. Znane nazwiska na listach

Co ciekawe, w wyborach do rad kandyduje sporo znanych nazwisk z dotychczasowej działalności publicznej. Wśród nich są m.in. byli miejscy radni tacy jak: Żaneta Geryk, Łukasz Hamadyk, czy Mariusz Andrzejczak . Nie brakuje też rozpoznawalnych miejskich aktywistów, np. Rogera Jackowskiego. Chętny do pracy w radzie jest też np. Jacek Hołubowski, który kandydował w wyborach na prezydenta Gdańska. Są i tacy, którzy mimo tego, że dobrze sprawdzali się w radzie dzielnicy przez lata, teraz postanowili nie kandydować.

- Miałem zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Siedlce przez dwie kadencje, a jestem zwolennikiem dwukadencyjności - mówi Jędrzej Włodarczyk z Lepszego Gdańska. - Rada Siedlce była bardzo aktywna, ale teraz potrzebna jest świeża krew. Zamierzam być bardzo aktywny w dyskusji o reformie rad dzielnic, jestem zwolennikiem ich wzmocnienia. Mocniejsze rady to większa uwaga skupiona na prozaicznych sprawach mieszkańców - remontach, inwestycjach, usługach publicznych, itd - dodaje.

Mocniejsze rady to większa uwaga skupiona na prozaicznych sprawach mieszkańców - remontach, inwestycjach, usługach publicznych.

Wybory do Rad Dzielnic w Gdańsku. Okiem eksperta

- Pytanie o rolę rad dzielnic jest kluczowe - mówi dr Marcin Gerwin, politolog. - Do czego mają służyć? Z perspektywy mieszkańców, na pewno przydatna jest możliwość kontaktu z kimś, kto zajmie się sprawami ich najbliższej okolicy. Z kolei dla prezydenta, urzędu czy Rady Miasta, przydatna jest możliwość uzyskania opinii mieszkańców danej dzielnicy, skonsultowania swoich pomysłów. I tu pojawia się pytanie: czy rady dzielnic, w obecnej formule, dobrze się w tym sprawdzają? O ile radni dzielnicowi mają dyżury, są dostępni, można do nich przyjść, to co dalej? Jakie mają możliwości sprawcze, gdy mieszkaniec już do nich przyjdzie? Warto zauważyć, że dla radnych dzielnicowych to nie jest praca w pełnym wymiarze godzin, co już jest pewnym ograniczeniem, o zakresie kompetencji rady nie wspominając. Jeśli natomiast chodzi o głos mieszkańców dzielnicy, to czy rzeczywiście można uznać, że głos rady dzielnicy jest dla niej reprezentatywny? Miałbym tu spore wątpliwości.