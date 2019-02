Wybory prezydenckie w Gdańsku. Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych 3.03.2019. Komisarz ogłosił zaciąg ochotniczy

Jeśli do piątku 15.02.2019 r. nie uda się skompletować komisji, będziemy przyjmować chętnych aż do skutku.

- Wybory tak czy tak się odbędą - uspokaja sędzia Jasiński . - Z uwagi na krótkie terminy wyznaczone przez kalendarz wyborczy, a także na konieczność podejmowania przez członków komisji obwodowych pewnych czynności przed dniem głosowania i konieczność przeprowadzenia szkoleń, chcemy sprawę zakończyć w piątek, 15 lutego, zgodnie z kalendarzem wyborczym. Jeśli do piątku nie uda się skompletować komisji, będziemy przyjmować chętnych aż do skutku. Moja środowa wypowiedź miała na celu zmobilizowanie kandydatów do komisji obwodowych.Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że akcja medialna przynosi efekty.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, to komitety wyborcze powinny przedstawić kandydatów do komisji. Jeśli w dodatkowym terminie nie znajdą się takie osoby, komisarz wyborczy ogłasza „zaciąg ochotniczy” na terenie całego województwa. Takie ogłoszenie pojawiło się już na stronach Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

- W tej chwili, w Biurze Rady Miasta Gdańska otwartych jest 7 stanowisk do przyjmowania wniosków - mówi Wioletta Krewniak z Biura Rady Miasta Gdańska, gdzie przyjmowane są zgłoszenia.- Na razie nie ma decyzji komisarza wyborczego o przedłużeniu naboru. Do biura przychodzi dużo osób, które chcą się zgłosić, wszystkie stanowiska są zajęte. Dziś można się zgłaszać do godz. 16. W piątek do godz. 15. Jeśli nie uda się zebrać pełnego składu komisji do piątku do godziny 15, nabór zostanie przedłużony.

- Zgłosiłam się do pracy w komisji wyborczej, bo obawiam się, że przeciwnicy Aleksandry Dulkiewicz wykorzystają zniechęcenie mieszkanek i mieszkańców Gdańska po chaosie w ostatnich wyborach i będą próbowali podważać prace nieobsadzonych komisji wyborczych. A tym samym kwestionować wynik wyborów- mówi Lidia Makowska, miejska aktywistka i dzielnicowa radna z Wrzeszcza.

Dzień pracy członka komisji wyborczej został wyceniony na 150 zł. Zastępca przewodniczącego komisji zarobi 165 zł, a przewodniczący - 190 zł.