Wybory samorządowe 2018. Frekwencja w Gdańsku. Ile osób wzięło udział w głosowaniu? Dane PKW na godz. 17

FREKWENCJA GODZ. 12

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji o godzinie 13.30 w Gdańsku o godzinie 12 frekwencja wyborcza wynosiła 13,08 procent. W województwie pomorskim było to 15,28 procent.

W wielu komisjach w Gdańsku wyborcy ustawiali się w kolejkach. - Głosuję regularnie od lat, w żadnych wyborach nie zdarzyło się tak, żebym musiała stać i czekać na oddanie głosu. Tymczasem w niedzielę, koło 14 było mnóstwo osób. Cieszy mnie tak duża frekwencja - mówi pani Katarzyna, która kartę wyborczą wrzuciła do urny w komisji mieszczącej się w szkole przy ul. Marusarzówny. Dodaje, że jej kolej przyszła dopiero po około 10 minutach.

Nie zawsze jednak wszyscy chętni mogli oddać głos. Tak przytrafiło się pani Magdalenie z Gdańska, która choć w tym mieście mieszka i pracuje - nie znalazła się na liście uprawnionych do głosowania (nie jest w Gdańsku zameldowana). Jak się okazało - nie uzupełniła zawczasu wszystkich niezbędnych dokumentów. - Przewodnicząca komisji powiedziała mi, że jeżeli teraz te braki uzupełnię, to będę mogła wziąć udział w drugiej turze, jeżeli do niej dojdzie - twierdzi pani Magdalena z Gdańska.