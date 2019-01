Wybory samorządowe 2018. Głosowanie zakończone. Lokale wyborcze zamknięte o godz. 21

Wybory samorządowe 2018: Głosowanie zakończyło się o godz. 21. W całej Polsce uprawnionych do głosowania było 30 145 685 osób. Do zamknięcia lokali trwała cisza wyborcza. PKW podała frekwencję na godz. 17. Wygląda na to, że będzie zdecydowanie lepiej niż w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku.