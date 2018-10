Wybory samorządowe 2018. Jak głosować w innym mieście? Jak głosować w wyborach samorządowych poza miejscem zameldowania?

Wybory 2018. Jak głosować w innym mieście?

Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Jeśli np. jesteśmy zameldowani w Bydgoszczy lub Ostrołęce, a chcemy głosować w Gdańsku, musimy dopełnić kilku formalności:

W urzędzie miasta lub gminy, w której chcemy głosować, składamy wniosek, zawierający imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL wnioskującego.

Do wniosku dołączamy kserokopię dowodu tożsamości oraz deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce.

W ciągu trzech dni urzędnik podejmie decyzję, czy wnioskujący zostanie wpisany do rejestru wyborców. Wtedy oddanie głosu będzie możliwe w miejscu, w którym wnioskujący mieszka na co dzień.

Jak głosować w wyborach samorządowych poza miejscem zameldowania?

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, uruchomiona jest możliwość głosowania korespondencyjnego. Taką potrzebę mogą zgłosić przez internet z użyciem Profilu Zaufanego na stronie obywatel.gov.pl. Do elektronicznego wniosku muszą dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba niewidoma lub niedowidząca może poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy - w zależności od potrzeb wnioskodawcy - może zostać przesłany na adres z meldunku lub dowolny inny adres zamieszkania.

Zamiar głosownia korespondencyjnego w wyborach samorządowych możesz zgłosić online w terminie do 15 dni przed wyborami.

Jak się wpisać na listę wyborców w internecie?

Wpisać się na listę wyborców możemy również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl założymy profil zaufany. Kolejne kroki są proste:

wchodzimy na stronę obywatel.gov.pl,

logujemy się na profil zaufany,

wybieramy obywatelstwo,

wybieramy urząd gminy w której chcemy głosować,

podajemy dane dokumentu tożsamości (wraz ze skanem lub zdjęciem tego dokumentu)

zaznaczamy oświadczenie, że mieszkamy pod podanym adresem

wniosek wystarczy podpisać elektronicznie i gotowe



