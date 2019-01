Wybory samorządowe 2018. Jest reakcja na poranną propozycję Kacpra Płażyńskiegow sprawie poparcia w II turze

Kacper Płażyński dziś już o godz. 7 rano pojawił się przed Dworcem Gdańsk Główny, gdzie częstował mieszkańców kawą i krówkami oraz dziękował za poparcie w I turze wyborów.

Zdradził też, z kim zamierza się spotkać, by zabiegać o współpracę.



- Chciałbym się spotkać z każdym kontrkandydatów, którzy faktycznie mają coś merytorycznego do zaproponowania Gdańskowi, a takich kandydatów widzę co najmniej dwóch – pana Jacka Hołubowskiego z komitetu Gdańsk Tworzą Mieszkańcy i panią Elżbietę Jachlewską z Lepszego Gdańska. Jeżeli będzie z ich strony wola, by się spotkać i porozmawiać o programie, brzydko mówiąc wykorzystać część ich dobrych pomysłów, to jestem jak najbardziej do tego skłonny – zaznaczył Płażyński.

Jednak na to, że wymienieni przez niego kandydaci wejdą we współpracę z PiS, szanse są żadne.

- Kandydat PiS mówi, że przed II turą na pewno dogada się z kandydatem GTM co do poparcia. To ja mówię, że się nie dogada. Nie ma takiej opcji. Kupczenie głosami to po pierwsze domena partii, a po drugie układu nie będzie. Tematu nie ma, bo Gdańsk tworzą mieszkańcy - komentuje Łukasz Hamadyk z komitetu GTM.

Elżbieta Jachlewska pytana przez "Dziennik Bałtycki" o to, czy zamierza współpracować z Płażyńskim, odpowiada stanowczo: ”Oczywiście, że nie!”.

- Na pewno nie poprzemy partii PiS, to zupełnie nie jest nasza bajka. Z całym szacunkiem dla pana Płażyńskiego, który trzeba przyznać miał merytoryczną kampanię, nie poprzemy jego kandydatury. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że zwycięży, to niech korzysta z naszego programu. Każda władza jaka nadejdzie, powinna korzystać z dobrych praktyk i je wdrażać, by mieszkańcom żyło się lepiej. Tu nie chodzi przecież o to, żeby wyrywać sobie zabawki - komentuje Jachlewska.

Poparcie dla Adamowicza na razie stawia pod znakiem zapytania.

- U nas panuje demokracja, jeszcze nie było czasu, żeby to przedyskutować- mówi.

