Wybory samorządowe 2018. Kacper Płażyński mówi o problemach z infrastrukturą

- Uważam, że priorytetem dla Gdańska, dla mieszkańców, powinno być przede wszystkim zadbanie o to, żeby dzieci miały bezpieczne dojście do szkoły, żeby seniorzy mieli wyremontowane schody, nie musieli obawiać się że złamią nogę schodząc tymi schodami do parafii Emaus przy ul. Kartuskiej - mówił Kacper Płażyński.

Powiedział, że to powinno być priorytetem na najbliższe 5 lat.

Zapis konferencji Kacpra Płażyńskiego: