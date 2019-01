Wybory samorządowe 2018. Kompetencje i zakres władzy

Wybory samorządowe 2018 – powody, dla których warto głosować

Samorządy decydują o tym, co służy nam na co dzień. To najważniejszy powód, dla którego warto iść na wybory. Kluczowe decyzje dotyczące komfortu naszego życiowa zapadają w samorządach.

Samorządy dbają o szkoły – to gminy zajmują się szkołami podstawowymi i przedszkolami. Zadaniem powiatów jest dbałość o szkoły ponadgimnazjalne. Wybory samorządowe wpływają więc bezpośrednio na jakość edukacji najmłodszych. To na tym szczeblu zapadają decyzje m.in. o zajęciach dodatkowych dla dzieci, inwestowaniu w dodatkowe budynki szkolne (np. świetlice). Do zadań samorządów należy organizacja komunikacji. Jeśli korzystasz z komunikacji miejskiej i podmiejskiej, pamiętaj, że za jej stan odpowiadają władze, które wybierzesz w głosowaniu w październiku 2018 r.. Dbałość o jakość służby zdrowia także spada w dużej mierze na samorządy. Samorządy opiekują się też infrastrukturą techniczną regionu. Gminy odpowiadają m.in. za stan dróg, wodociągów i mostów. Zastanawiasz się, kto planuje przestrzenie w mieście? O planach zagospodarowania przestrzennego, w tym np. o wyodrębnianiu parków, zadrzewianiu itd., decyduje gmina. Samorządy odpowiadają za życie kulturalne regionu. Na szczeblu samorządowym podejmuje się decyzje dotyczące domów kultury, teatrów, muzeów oraz bibliotek. Oferta kulturalna konkretnego regionu wynika z decyzji władz samorządowych. W gestii samorządów leży zajmowanie się szpitalami (należy do nich prawie 500 placówek). Jeżeli kwestia ochrony zdrowia jest w Twoim regionie traktowana po macoszemu, być może lepiej będzie postarać się o zmianę władzy. Nie wiesz, na co zostały przeznaczone dotacje z UE? Być może czas na rewolucję wśród władz lokalnych. Nie zapominaj, że to samorządy dysponują częścią dotacji unijnych. Jeśli nie jesteś zadowolony z rozporządzania budżetem, 21.10. będziesz miał okazję wyrazić swój sprzeciw.

Zakres władzy prezydenta i wójta nie jest mały! Wybieraj mądrze!

W obecnym ustroju samorządowym wójtowie, prezydenci miast i burmistrzowie mają bardzo duży zakres władzy. W 2002 r. wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wójta nie może odwołać Rada Gminy. Można tego dokonać poprzez referendum.

Wójt (burmistrz w mieście) ma prawo do:

zaciągania zobowiązań na określone cele (ograniczeniem tego prawa jest budżet uchwalony w określonych kwotach);

emitowania papierów wartościowych – przy czym musi mieć upoważnienie rady gminy;

dokonywania wydatków budżetowych;

dysponowania rezerwami budżetu gminy;

blokowania środków z budżetu – w przypadkach, które określa ustawa.

Dlaczego wybory samorządowe 2018 są ważne?

Jak wynika z badań opublikowanych w czerwcu 2018 r., wybory samorządowe są dla Polaków ważniejsze niż parlamentarne. Poczucie to bierze się przede wszystkim z dobrej znajomości lokalnych polityków. Wyborcy czują, że są w stanie w bezpośredni sposób wpływać na lokalną politykę. CBOS potwierdził tę tendencję w badaniu przeprowadzonym dla Fundacji Batorego.

Według wyborców samorządy to ostatni szczebel władzy, który nie jest zamieszany w wielkie konflikty partyjne. 60% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy gminy. 47% ankietowanych uznaje też, że rolę samorządów należy wzmocnić. Warto dodać, że na początku 2018 roku odsetek osób, które zapowiadały swój udział w wyborach lokalnych był wyjątkowo wysoki (aż 80%).

Raport Fundacji Batorego: „W ostatnich dwóch dekadach władze lokalne systematycznie otrzymywały w badaniach oceny pozytywne. Według ostatnich danych CBOS stoją na szycie rankingu (69% ocen pozytywnych) i może się z nimi równać jedynie policja (68%). Cieszą się lepszą oceną niż prezydent (60%), wojsko (59%) oraz Kościół katolicki (54%), a także Rzecznik Praw Obywatelskich (46%) czy Najwyższa Izba Kontroli (46%).”

Sprawdź swoją wiedzę o wyborach i polityce. Quizy wyborcze