Wybory samorządowe 2018: Oszczędności w administracji i większe kompetencje dla Rad Dzielnic - to pomysły komitetu Gdańsk Tworzą Mieszkańcy

O swojej wizji Urzędu Miejskiego, Rady Miasta i Rad Dzielnic mówili w piątek, 12.10.2018 roku kandydaci komitetu wyborczego Gdańsk Tworzą Mieszkańcy. Zapewniali, że jeśli wybory wygrają, wprowadzą sporo zmian.

- Jeśli zostanę prezydentem, podstawą będzie skromny i oszczędny urząd. Nie będzie dodatkowych, uznaniowych premii dla prezydenta, wiceprezydentów i urzędników wyższego szczebla. Jeżeli już premie, to dla pracowników najniższego szczebla. Ograniczymy do minimum zarządy, rady nadzorcze spółek miejskich. Żaden z urzędników z otoczenia prezydenta, łącznie z prezydentem, nie będzie zasiadał w spółkach miejskich i nie będzie tam dorabiał na boku, tak jak to ma miejsce teraz - podkreślał

Jacek Hołubowski, kandydat GTM na prezydenta Gdańska. Hołubowski zapowiedział też, że wiceprezydenci będą wybierani w drodze konkursów.

- I tu właśnie różnimy się z naszymi konkurentami, którzy kandydatów na wiceprezydentów już ogłosili. My tego nie zrobimy, bo nie będziemy rozdawać stołków, gdy nie ma nawet wyników wyborów. Gdy je wygramy, ogłosimy konkursy. Wiceprezydenci to będą fachowcy ze swoich dziedzin, wyłonieni z konkursów, a nie układów koleżeńskich, czy politycznych- zaznaczył Hołubowski.

Wśród pomysłów na zmiany w funkcjonowaniu Rady Miasta GTM ma m.in. wprowadzenie transmisji na żywo z posiedzeń komisji, a nie samych sesji.

- Chodzi szczególnie o Komisję Zagospodarowania Przestrzennego. Ale na wielu komisjach dzieją się bardzo złe rzeczy, do których mieszkańcy nie mają dostępu- wskazywał Piotr Wałentynowicz, obecnie radny PiS, który w wyborach startuje z list GTM.

Radny Łukasz Hamadyk zapowiedział zniesienie dyscypliny partyjnej przy głosowaniach na sesji. - To jest element kneblowania ust. Radni klubów objęci dyscypliną partyjną nie podejmują decyzji samodzielnie, tylko mają nad sobą bat, który w przypadku nie zagłosowania tak, jak im każą, może grozić wyrzuceniem z klubu i innymi sankcjami. My się od tego odcinamy- mówił Hamadyk.

W planie GTM jest także projekt restrukturyzacji Straży Miejskiej oraz zwiększenie kompetencji i finansowania Rad Dzielnic.- Wprowadzimy to, by radni dzielnicy mogli brać udział w pracach komisji, jeśli te będą akurat obradować nad projektem dotyczącej danej dzielnicy. Chcemy też, by radni dzielnic mieli możliwość wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej- wskazywał Jacek Hołubowski.

