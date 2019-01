Wybory samorządowe 2018. Poblemy ze zliczaniem głosów w Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku. Ogromne kolejki, zliczanie opóźnione [zdjęcia

[AKTUALIZACJA GODZ. 15]

Według najnowszych informacji z Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku zliczanie głosów do rady miasta może potrwać nawet do godziny 20-23.

- To, co się dzieje tu dzieje w związku ze zmianami w ordynacji wyborczej przyprawia o dreszcze, ludzie mdleją na korytarzu. Przede wszystkim są problemy ze zliczaniem głosów, przekazywaniem protokołów zdawczych z komisji dziennych do nocnych. Sam proces trwa 2-3 godziny. Ta utrudniona współpraca wynika z tego, że dzienne nie znają swoich uprawnień, a nocne z kolei nie chcą brać odpowiedzialności. To oczywiście wpłynęło na opóźnione o kilka godzin dotarcie obwodowych komisji do nas. Były też problemy z samymi protokołami, chociażby z kodami. Szczyt kryzysu mamy już chyba jednak za sobą. Spłynęły już głosy z ok. 140 ze 190 obwodowych komisji. Oficjalne wyniki, mam nadzieję, powinny być znane ok. godz. 15-16 - mówi Dominik Bób zasiadający w komisji w gdańskim Urzędzie Miejskim.