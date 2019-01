Wybory samorządowe 2018: Ponad 1200 osób dopisało się do rejestru wyborców w Gdańsku. Padł rekord

Wybory samorządowe 2018 w Gdańsku. Kto może głosować w Gdańsku?

Już w niedzielę wybory samorządowe, podczas których wybierzemy władze lokalne. By wziąć w nich udział trzeba być zameldowanym w mieście, w którym się żyje lub dopisać się w nim do rejestru wyborców. W tym roku z tej drugiej możliwości skorzystało rekordowo dużo mieszkańców.

- Do dnia 17 października wyborców wpisanych na wniosek do rejestru wyborców od dnia zarządzenia wyborów było 1226- informuje Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. To prawie trzykrotnie więcej, niż przy poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. Wtedy z powodu wyborów do rejestru dopisało się zaledwie 260 osób.

Eksperci nie mają wątpliwości, że wzrost zainteresowania możliwością głosowania, wynika z ciekawej sytuacji politycznej w Gdańsku. Po raz pierwszy nie ma tu "pewniaka" na wygranego w wyborach prezydenckich. Paweł Adamowicz, Jarosław Wałęsa i Kacper Płażyński w sondażach ida niemal łeb w łeb. Po raz pierwszy też walka rozegra się między dwoma kandydatami związanymi z PO.

- Do rejestru wyborców można wpisać się przez cały rok. Wpisanie następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Urząd ma na to 3 dni, zatem wniosek o wpisanie do rejestru wyborców powinien być złożony najpóźniej do wtorku 16 października. Niemniej wnioski są cały czas przyjmowane i urzędnicy robią co mogą aby zweryfikować ich możliwie jak najwięcej. Od momentu zarządzenia wyborów chęć wpisania się do rejestru wyborców wyraziło ponad 3 tys. osób. Jest to liczba wniosków o wpisanie do rejestru wyborców. Z tego urzędnikom udało się pozytywnie rozpatrzyć i tym samym wpisać do rejestru wyborców 1226 osób, zaś około 60 wniosków zostało odrzuconych- mówi Jędrzej Sieliwończyk.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy dołączyć kserokopię ważnego dokumentu tożsamości oraz deklarację, w której wyborca wskazuje adres stałego zamieszkania. Wyborca "bezdomny" wskazuje adres, pod którym zazwyczaj przebywa, albo adres do korespondencji.



Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w Gdańsku przyjmowane są w Zespołach Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, Partyzantów 74 i Wilanowskiej .

Wpis do rejestru wyborców następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta. Przed wydaniem decyzji organ zobowiązany jest sprawdzić, czy wyborca zamieszkuje stale pod adresem wskazanym we wniosku. Ma na to 3 dni.

