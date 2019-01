Wybory samorządowe 2018: sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę? Dlaczego warto głosować?

Sejmik wojewódzki – ile trwa kadencja?

Wybory samorządowe w 2018 roku przynoszą zmiany: zgodnie z uchwaloną w styczniu br. nową ordynacją wyborczą, od teraz kadencja samorządu - w tym także sejmiku wojewódzkiego potrwa 5 lat. Kolejne wybory samorządowe odbędą się zatem dopiero w 2023 roku. Co istotne, sejmik wojewódzki może zostać odwołany przez wyborców – dzieje się to na drodze referendum wojewódzkiego. Jeśli wyborcy nie podobają się zadania lub działalność danego sejmiku wojewódzkiego, może złożyć skargę, której rozpatrzeniem zajmuje się wojewoda. Zamiast jednak narzekać na działalność sejmiku i składać na niego skargi, lepiej jest podejść odpowiedzialnie do swojego obywatelskiego obowiązku i swoim głosem wpłynąć na to, kto w sejmiku wojewódzkim zasiądzie.

Kompetencje sejmiku wojewódzkiego

Sejmik wojewódzki jest odpowiedzialny za politykę regionalną, a jego głównym celem powinno być rozwijanie podlegającego mu regionu. Jako organ o takim znaczeniu ma on wyznaczone kompetencje i zadania, które przypisane są wyłącznie jemu. Są to m.in.:

uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego

uchwalanie budżetu województwa

uchwalanie przepisów, które dotyczą lokalnych opłat i podatków (granice określają dane ustawy)

stanowienie aktów prawa miejscowego

Zadań, które stoją przed sejmikiem wojewódzkim jest oczywiście więcej. To w sejmiku podejmowane są decyzje o tym, na jakich zasadach będą udzielane z budżetu województwa dotacje przedmiotowe i podmiotowe. Wszelkie uchwały w sprawach majątkowych województwa również podejmowane są w sejmiku wojewódzkim. Sejmik wojewódzki decyduje także w kwestii tworzenia związków, fundacji czy stowarzyszeń – może je także rozwiązywać. Wieloletnie programy wojewódzkie, a także strategia rozwoju województwa – to kolejne kwestie, za które odpowiedzialny jest sejmik wojewódzki.

Jak widać, kompetencje sejmiku wojewódzkiego i podejmowane przez niego na ich podstawie decyzje mogą mieć istotny wpływ na życie codzienne mieszkańców województwa. Wielu ludzi jednak nie zdaje sobie z tego sprawy. Zwykle mylimy kompetencje poszczególnych organów. Przy okazji poprzednich wyborów samorządowych Millward Brown dla Radia Kraków zapytał Małopolan o kompetencje sejmiku wojewódzkiego. Prawie 1/3 badanych błędnie uważała, że sejmik wojewódzki decyduje o opłatach parkingowych i cenach biletów. W czasie prowadzenia badania, w Krakowie szeroko komentowano mający obowiązywać od 2018 roku zakaz palenia węglem, dlatego zapytano Małopolan, kto ich zdaniem wprowadził taką uchwałę. Jedynie 8% ankietowanych prawidłowo przypisało to sejmikowi wojewódzkiemu.

Wybory samorządowe 2018: dlaczego głosy na kandydatów do sejmiku wojewódzkiego mają znaczenie?

Jeśli myślisz, że najważniejsze jest, by w samorządzie gminy czy powiatu zasiadły osoby, które wprowadzą istotne dla ciebie zmiany, zaś to, co stanie się częścią sejmiku wojewódzkiego jest kwestią drugorzędną, jesteś w błędzie. Decyzje sejmiku wojewódzkiego mogą mieć równie istotny wpływ na twoje codzienne życie! Jeśli przeszkadza ci smog, to właśnie sejmik wojewódzki może wprowadzić przepisy, dzięki którym jego poziom zimą nie będzie tak wysoki jak do tej pory. Jeśli jest dla ciebie ważne na co wydany będzie wojewódzki budżet, pamiętaj, że to sejmik decyduje o ich rozdysponowaniu. To tylko przykłady tego, za co odpowiadają sejmiki wojewódzkie, ale pokazują, że ich rola jest ważna. Dlatego też przed wyborami samorządowymi zapoznaj się z kandydatami, których nazwiska znajdziesz na liście do głosowania i z ich programami wyborczymi.

