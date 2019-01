Wybory samorządowe 2018 w Gdańsku. Kacper Płażyński przedstawił kandydata na wiceprezydenta oraz plany rozbudowy infrastruktury rowerowej

Kolejną inwestycją mają być boksy rowerowe przy wszystkich przystankach PKM, SKM i PKP. Ich wielkość ma być uzależniona od natężenia ruchu na danej trasie. Dzięki rejestracji użytkowników zapewnią one komfort i bezpieczeństwo dla przechowywanego sprzętu. W zamierzeniu ma to również zmienić nawyki mieszkańców w kwestii poruszania się po mieście.

- Kursy rowerowe dla każdego dziecka w szkołach podstawowych – mówił w piątek kandydat PiS na prezydenta Gdańska.- Dawniej takie kursy funkcjonowały w szkołach podstawowych, dzieci od najmłodszych lat powinny wiedzieć jak zachowywać się w ruchu drogowym. Szkolenia prowadziliby nauczyciele, więc byłby to dla nich dodatkowy zastrzyk pieniędzy.

- Chcielibyśmy również wzmocnić poczucie bezpieczeństwa zarówno wśród pieszych jak i rowerzystów. Chcielibyśmy zaprosić straż miejską i policję do tego, aby również przesiedli się z samochodów na rowery, by zwiększyć bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych zarówno w sezonie jak i poza nim – dodał Kacper Płażyński.

Przedstawiony program budowy dróg ma objąć trasę łącznej długości ok. 30 km. Koszt przedsięwzięć szacowany jest na ok 60 mln złotych, z czego ok 15 mln to środki w ramach większych inwestycji drogowych, zaś pozostałe 45 mln to środki na samodzielne inwestycje rowerowe.