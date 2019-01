Wybory samorządowe 2018 w Gdańsku. Kacper Płażyński zdradza plany na drugą turę wyborów na prezydenta. Z kim chce się spotkać?

- Duża frekwencja świadczy o tym, że losy Gdańska – naszej małej ojczyzny, nie są mieszkańcom obojętne. Mam nadzieję, że to znaczy, że mieszkańcy Gdańska dostrzegają możliwość realnej zmiany – zmiany na lepsze. Przed nami dwa tygodnie bardzo intensywnej kampanii. Przez te dwa tygodnie postaramy się zdobyć zaufanie mieszkańców Gdańska, takie, aby zdecydowali się powierzyć nam stery Gdańska przez następne pięć lat – powiedział.

Kandydat PiS zapowiedział, że nadal będzie stawiał na bezpośredni kontakt z wyborcami, który sobie najbardziej ceni. Zdradził też, z kim zamierza się spotkać.

- Chciałbym się spotkać z każdym kontrkandydatów, którzy faktycznie mają coś merytorycznego do zaproponowania Gdańskowi, a takich kandydatów widzę co najmniej dwóch – pana Hołubowskiego (Jacek Hołubowski z komitetu Gdańsk Tworzą Mieszkańcy – przyp. red.) i panią Jachlewską (Elżbieta Jachlewska z Lepszego Gdańska). Jeżeli będzie z ich strony wola, by się spotkać i porozmawiać o programie, brzydko mówiąc wykorzystać część ich dobrych pomysłów, to jestem jak najbardziej do tego skłonny – przyznał.

Również Paweł Adamowicz podziękował wyborcom za głosy.

"Kochani bardzo dziękuje za wszystkie głosy oddane na mnie w I turze i proszę o więcej 4 listopada. Czekając na ostateczne wyniki dziękuje także moim szlachetnym konkurentom" – napisał na Facebooku.