Wybory samorządowe 2018. Wyniki wyborów do Rady Miasta Gdańska [Oficjalne wyniki PKW]

Radość i poczucie ulgi u tych, którzy się dostali, zawód wśród przegranych. Kandydaci na gdańskich radnych, zwłaszcza ci z doświadczeniem politycznym nie ukrywali, że noce w oczekiwaniu na oficjalne wyniki PKW były dla nich bezsenne. W końcu jest już jednak jasne, kto zajmie 34 miejsca w Radzie Miasta Gdańska.

Choć rozkład sił politycznych się zmienił, bo w nowej kadencji, poza PO i PiS dojdzie nowy, trzeci, klub Pawła Adamowicz - Wszystko dla Gdańska, to jest to zmiana zdaje się czysto teoretyczna. W praktyce bowiem z ramienia WdG w Radzie Miasta zasiądą osoby dotychczas mocno związane z PO i byli radni tej partii. Adamowicz zdobył w sumie 6 mandatów.

- I bardzo się z tego cieszę, choć oczywiście apetyty mieliśmy może nieco większe - mówi Adamowicz.

Jego radni to: Andrzej Stelmasiewicz z Okręgu nr 6, Piotr Grzelak z Okręgu nr 4, Beata Dunajewska z Okręgu nr 1, Piotr Dzik z Okręgu nr 3, Aleksandra Dulkiewicz i Paweł Adamowicz z Okręgu nr 2. Adamowicz już deklaruje, że jeśli drugą turę wyborów wygra, to oczywiście mandatu radnego się zrzeknie. Wtedy jego miejsce zajmie Katarzyna Czerniewska, „pochodząca z Lublina gdańszczanka z wyboru, prawniczka, matka trójki dzieci” - jak przedstawia ją prezydent. Z mandatu zrezygnować będą też musieli Dulkiewicz i Grzelak - jeśli Adamowicz pozostawi ich na stanowiskach wiceprezydentów, a tego na razie nie zdradza. Wtedy miejsce Dulkiewicz zajmie Teresa Wasilewska, a miejsce Grzelaka Wojciech Błaszkowski - oboje dotychczas byli radnymi PO.

PO, która w nowej kadencji zasiądzie pod szyldem Koalicji Obywatelskiej nadal będzie miała większość, ale straciła 5 mandatów. Dotychczas miała 21 radnych, teraz będzie ich mieć 16. Naturalnym jest jednak że będzie współpracować z klubem Adamowicza, a więc dawnymi kolegami z partii. Jeśli wybory prezydenckie wygra Kacper Płażyński, będzie musiał poradzić sobie zapewne ze sporym oporem w Radzie Miasta. Wtedy jego miejsce w Radzie zajmie kolejny z największą liczbą głosów kandydat z Okręgu nr 2.

W szeregach radnych KO z dotychczasowych radnych ponownie zostali wybrani: Mateusz Skarbek, Lech Kaźmierczyk, Bogdan Oleszek, Piotr Borawski, Beata Jankowiak, Emilia Lodzińska, Agnieszka Owczarczak, Przemysław Ryś i Andrzej Kowalczys. Dołączy do nich kilku dzielnicowych radnych. M.in. Cezary Śpiewak-Dowbór, Krystian Kłos, Anna Golędzinowska, czy Łukasz Bejm. Ten ostatni jest zresztą bliskim współpracownikiem posłanki Agnieszki Pomaskiej.

- Jestem dumny, że tak liczne grono mieszkańców Gdańska zaufało mi, zobowiązując mnie jednocześnie do dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju dzielnic i miasta. Będąc w nowej roli i wypełniając swoją wyborczą obietnicę - bliżej mieszkańców - chciałbym ściśle współpracować ze środowiskiem rad dzielnic, gdyż z doświadczenia wiem, że to ono jest najlepszym wyrazicielem potrzeb Gdańszczanek i Gdańszczan. W mojej pracy radnego z chęcią zajmę się również kwestiami sportu, kultury czy turystyki - mówi Bejm.

Klub PiS, mimo że nadal w opozycji, wzmocni się - dotychczas miał 10 radnych, teraz będzie miał 12. O wielkim sukcesie może mówić Kacper Płażyński, który w wyborach do Rady Miasta pobił na głowę wszystkich innych kandydatów zdobywając aż 9794 głosy. Dla porównania prezydent Adamowicz startujący z tego samego okręgu i tego samego pierwszego miejsca na liście, co Płażyński, zdobył w wyborach do Rady Miasta 5599 głosów. Klub PiS to teraz praktycznie same nowe twarze. Wśród nich m.in.: politolog Andrzej Skiba, Karol Rabenda związany z partią Porozumienie, czy Jan Kanthak, rzecznik ministra Zbigniewa Ziobry, który zapowiada, że zamierza łączyć obie funkcje.

- Jedna i druga funkcja jest bardzo ważna. Dlatego chcę je jednocześnie kontynuować i działać przede wszystkim dla gdańszczan, ale też w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości dla ogółu społeczeństwa - mówi Kanthak.

Z dotychczasowych radnych PiS większość wybrała posady w spółkach Skarbu Państwa i nie startowała ponownie. Startowała tylko trójka: Kazimierz Koralewski, Piotr Gierszewski i Jacek Teodorczyk. Dwaj pierwsi ponownie weszli do Rady, Teodorczykowi się nie udało, choć był radnym od trzech kadencji. Mówi, że przegranej nie traktuje jako porażki, bo pozostaje mu satysfakcja z tego, co dotychczas zrobił jako radny. Poza tym nadal jest szefem wojewódzkiej inspekcji handlowej.

W wyborach do Rady Miasta nie powiodło się kilku aktywnym radnym ostatniej kadencji. Nie dostali się Łukasz Hamadyk, Adam Nieroda, Żaneta Geryk,Marek Bumblis, czy Jarosław Gorecki. Porażkę poniósł też startujący z pierwszego miejsca na liście wiceprezydent Piotr Kowalczuk.

Oficjalne wyniki wyborów do Rady Miasta Gdańska

Podział mandatów w nadchodzącej kadencji. 16 mandatów - Koalicja Obywatelska, 12 mandatów - Prawo i Sprawiedliwość, 6 mandatów - Wszystko dla Gdańska.

Lista radnych:

KOALICJA OBYWATELSKA

ŚPIEWAK-DOWBÓR Cezary Jan

KAŹMIERCZYK Lech Artur

OLESZEK Bogdan Marian

BŁASZCZYK Kamila Maria

SKARBEK Mateusz Jacek

BORAWSKI Piotr

JANKOWIAK Beata

LODZIŃSKA Emilia

KŁOS Krystian Jarosław

GOLĘDZINOWSKA Anna Ewa

OWCZARCZAK Agnieszka Maria

RYŚ Przemysław

KOWALCZYS Andrzej Paweł

BEJM Łukasz Kacper

WAŻNY Karol

PERUCKI Jan

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

JAROSZEWICZ Waldemar

SKIBA Andrzej Marcin

PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej

KORALEWSKI Kazimierz Marian

CABAJ Joanna Dorota

GIERSZEWSKI Piotr

MALAK Przemysław Dawid

RABENDA Karol Kazimierz

PLEWA Romuald Stanisław

STRZELCZYK Elżbieta Izabella

KANTHAK Jan Jakub

KRUPEJ Dawid Patryk

WSZYSTKO DLA GDAŃSKA

DUNAJEWSKA Beata Elżbieta

ADAMOWICZ Paweł Bogdan

DULKIEWICZ Aleksandra Maria

DZIK Piotr Adam

GRZELAK Piotr Grzegorz

STELMASIEWICZ Andrzej Zbigniew

