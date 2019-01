Wybory samorządowe: jak głosować? [poradnik wyborczy]

Jak głosować? Ile kart? Gdzie postawić krzyżyk? 21 października wybierzemy radnych gmin, miast, powiatów, sejmików oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w przypadku organów wykonawczych gmin i miast II tura wyborów odbędzie się 4 listopada, jeśli w I turze żaden z kandydatów nie dostanie ponad połowy głosów). W którym miejscu na karcie do głosowania trzeba postawić krzyżyk, by głos był ważny?

W wyborach samorządowych wybieramy członków do:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018: W niedzielę, 21 października, lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do godz. 21.

Po ostatnich zmianach karta do głosowania będzie miała formę tzw. płachty, a nie książeczki.

Wyborca dostanie kilka kart do głosowania. A ile dokładnie? To zależy od miejsca zamieszkania.

W miast na prawach powiatu będą trzy karty, bo wyborcy wybierać będą radnych miasta, prezydenta i radnych sejmiku województwa. W pozostałych miejscowościach - będą to cztery karty, bo oprócz tego, że wybierać będą radnych gminy (miasta), wójta (burmistrza lub prezydenta), radnych sejmiku, to zdecydują także o składzie rady swojego powiatu.

Karty - w zależności od tego, kto przy jej pomocy będzie wybierany - będą się różnić wielkością i sposobem zadrukowania. Wszystkie będą wydrukowane na białym papierze, ale nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach. I tak - na karcie do głosowania w wyborach do rad gmin i miast nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle, w wyborach do rad powiatów - na żółtym tle, sejmików województw - na niebieskim tle, a w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta - na różowym tle.

Wybory samorządowe 2018 - jak oddać ważny głos?

Do tej pory, jeśli na karcie do głosowania pojawiły się inne znaki niż "krzyżyk" obok nazwiska kandydata, głos uznawano za nieważny. Mogły to być dowolne rysunki czy linie, dopisane kolejne nazwiska itp.

Ordynacja wyborcza 2018 definiuje jako ważny głos, jeśli na karcie pojawiają się przynajmniej dwie przecinające się linie.

Wybory samorządowe 2018 - zmiany w ordynacji wyborczej

Ordynacja wyborcza została zmieniona. Wybory samorządowe 2018 przebiegać będą według nowych zasad, dotyczących zarówno samego przebiegu wyborów, zgłaszania kandydatów, jak i funkcjonowania samorządów lokalnych.

Ordynacja wyborcza to system wyborczy zgodnie z którym przeprowadzane są wybory, wyłaniani są zwycięzcy i przydziela się mandaty np. radnych. Aktualne przepisy dotyczące ordynacji wyborczej publikowane są w Kodeksie wyborczym. Reguluje on:

sposób formowania komitetów wyborczych,

sposób działania komitetów wyborczych,

sposób zgłaszania kandydatów,

kwestie związane z finansowaniem kampanii wyborczych,

kwestie związane z prowadzeniem kampanii wyborczych,

powoływanie i działalność komisji wyborczych,

sposób przeliczania głosów na mandaty.

Wybory samorządowe 2018 - dwie komisje

Wybory samorządowe 2018 będą odbywały się na innych zasadach niż dotychczasowe. Zmieniła się ordynacja wyborcza. Do tej pory przy wyborach pracowała w każdym lokalu obwodowa komisja wyborcza, której zadaniem było sprawdzenie, czy wszystko w lokalu jest przygotowane do głosowania zgodnie z przepisami, przeprowadzenie głosowania oraz liczenie głosów. Członkowie komisji często siedzieli w lokalach wyborczych do późnej nocy.

Wg znowelizowanej ordynacji wyborczej komisje będą dwie w każdym lokalu wyborczym - pierwsza będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a zadaniem drugiej będzie liczenie głosów po zamknięciu lokali.