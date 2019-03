Wybory w Gdańsku (03.03.2019). Mężowie zaufania jednego z komitetów wyborczych próbowali zakłócić prace komisji

- Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, mężowie zaufania mają prawo wyłącznie obserwować prace komisji i ewentualnie zgłaszać do protokołu zastrzeżenia do pracy komisji, do których później komisja pisemnie ma obowiązek się ustosunkować. Natomiast mężowie zaufania nie mają absolutnie prawa wykonywać żadnych czynności członków komisji wyborczych, niezależnie od tego, czy są to czynności "czysto techniczne", jak nalanie tuszu do poduszki; absolutnie nie mają prawa posiadać żadnego kontaktu z kartami wyborczymi. Mogą obserwować przebieg głosowania, ale tak by go nie zakłócać - podkreśla sędzia Marek Jasiński, komisarz wyborczy w Gdańsku I.

W miejscach, w których mężowie zaufania jednego z komitetów wyborczych próbowali zakłócić pracę komisji, przewodniczący komisji wydawali im wiążące polecenia dotyczące ich zachowania, a w skrajnych przypadkach była wzywana policja.

Jak się dowiedzieliśmy, problemy w tej sprawie sygnalizowało aż dziewięć komisji.

- Sytuacja została opanowana, niezwłocznie służby Urzędu Miejskiego dostarczały do komisji prawidłowe, nowe poduszki z tuszem. Karty wyborcze zostały prawidłowo ostemplowane. Te, które w które próbowano ingerować, odłożono na bok i opisano; nie zostaną one wydane wyborcom - zaznacza sędzia Marek Jasiński.

Przypomnijmy, każdy mąż zaufania, gdy pojawia się w komisji jest zobowiązany wylegitymować się przewodniczącemu komisji zaświadczeniem wydanym przez komitet wyborczy, według wzoru ustalonego przez PKW. Mężów zaufania mogą zgłosić tylko komitety wyborcze. Mąż zaufania musi również posiadać identyfikator, na którym wskazana jest nazwa komitetu wyborczego.