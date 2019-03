Wybory w Gdańsku 3.03.2019. Kto został prezydentem Gdańska? [wideo]

Marszałek Borusewicz życzył jej aby była decyzyjną prezydentką. Na pytanie, co by jej radził jako polityk z dużym doświadczeniem, odparł, że ostatniej rzeczy, której potrzebuje Aleksandra Dulkiewicz to rady polityków.

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk pytany o Aleksandrę Dulkiewicz i jej ewentualne zwycięstwo, mówił o swojej dotychczasowej szefowej, że kiedy wygra, musi znaleźć swój klucz do miasta. - Piotrowe klucze nie są tym razem tak ważne - tłumaczył, robiąc aluzję do tego, że wszyscy jej zastępcy mają na imię Piotr. - Chociaż jeśli zechce skorzystać z tych Piotrowych kluczy, to ma ich cały pęk - żartował.

Na miejsce wieczoru wyborczego Aleksandry Dulkiewicz wybrano to samo miejsce, w którym przed kilkoma miesiącami świętował swoje zwycięstwo w drugiej turze prezydent Paweł Adamowicz. Tym razem gdański klub "Żak" zaczął wypełniać się już po godzinie 19. Chociaż, jak żartowano w kuluarach, to będzie taki wieczór bez... prawdziwego wieczoru, czyli bez wstępnych wyników wyborczych.

- Dbajmy nie tylko o nasze podwórka i ulice, dbajmy o siebie wzajemnie - mówiła m.in. Dulkiewicz. - Tak jak przez ostatnie siedem tygodni byliśmy dla siebie lepsi, tak wierzę, że może to trwać dalej. Mamy ważny rok - będziemy obchodzić rocznicę wyborów 4 czerwca. Wyciągnijmy z niej wnioski na przyszłość. Nie będzie to łatwe, bo jesteśmy głęboko podzieleni. Wierzę jednak, że lepszy Gdańsk i lepsza Polska są możliwe. Po tym, co dokonaliśmy w Gdańsku przez ostatnich siedem tygodni, nie pozwólmy, by ta energia się zmarnowała.

SZTAB GRZEGORZA BRAUNA

- Nie zmarnowaliśmy tego czasu. Wykorzystaliśmy te krótkie tygodnie, które nam tu były dane żeby stawiać pytania, prezentować wizję. Natomiast czy media trójmiejskie wnikają w istotę sprawy? Czy media trójmiejskie pomagają gdańszczanom łudzić się co do ich kondycji obecnej, co do przyszłości? – pytał Grzegorz Braun i zachęcał dziennikarzy by pytali m.in. o „łżeprywatyzację” i „łżebohaterów”.

- W ciągu dzsiejszego dnia dotarły do nas informacje z nie mniej niż jednej trzeciej komisji, w których działali, pracowali, trudzili się pełnomocnicy – nasi mężowie zaufania. To bardzo zławiadomość: jedna trzecia z połowy komisji, które byliśmy wstanie „obstawić” - powiedział kandydat i wspólnie z Włodzimierzem Skalikiem, swoim pełnomocnikiem wyborczym wymieniał rzekome nieprawidłowości. Twierdził, że na listach sygnowanych przy odbiorze kart do głosowania znalazły się m.in. podpisy osób zmarłych i obłożnie chorych, karty do głosowania znajdowały się w pomieszczeniach gdzie nie powinny, a przy ich pieczętowaniu miało dochodzić do manipulacji.

- Państwa tłumna obecność tutaj dzisiejszego wieczora jest żywym dowodem tego jak dobrze udała się nam ta kampania. Cel numer jeden zrealizowany: daliśmy gdańszczanom wybór. Z tego co miało być fikcją, z tego co miało być feudalnym dziedziczeniem władzy z podawaniem jej nad głowami gdańszczan z ręki do ręki w ramach ukłądu monopolistów partyjnych, udało nam się zrobić prawdziwą kampanię wyborczą i nie chwaląc się to nasze wejście do akcji odczarowało rzeczywistość w Gdańsku – zaznaczył, a słysząc o szacunkowych wynikach wyborów – miał otrzymać poparcie na poziomie 12 procent ocenił, że to „olbrzymi sukces”.

SZTAB MARKA SKIBY

- Nie szliśmy do tych wyborów z intencją wygranej procentowej, a z konkretnym przekazem do rodziców - gdańszczan. Jestem przekonany, że z tym, z czym chcieliśmy dotrzeć, dotarliśmy do znacznie szerszej grupy niż wskazywałby na to wynik procentowy, a o to nam chodziło - powiedział Marek Skiba.

Marka Skibę, kandydata na prezydenta Gdańska z ramienia Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, w niedzielę spotkać można było między 16 a 21 w Galerii Mariackiej przy ul. Mariackiej w Gdańsku.

Jak zastrzega, nie był to wieczór wyborczy. - Na miejsce przyszło kilkanaście rodzin z dziećmi, które pomagały w kampanii, ale przede wszystkim w kampanii Odpowiedzialnego Gdańska. Około 30 osób z mojego komitetu wyborczego zasiada poza tym w komisjach wyborczych - mówi Marek Skiba.

Kandydat na prezydenta Gdańska poinformował, że docierały do niego sygnały o możliwych nieprawidłowościach przy oddawaniu głosów. - Będziemy te sygnały weryfikować. Jeżeli będą podstawy, zostaną podjęte stosowne działania - powiedział Marek Skiba.

