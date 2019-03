Wybory w Gdańsku 3.03.2019. Lokalni politycy, samorządowcy, aktywiści komentują wygraną Aleksandry Dulkiewicz w wyborach prezydenckich

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek mówi, że wygrana Dulkiewicz w wyborach, to wielka, radosna chwila nie tylko dla gdańszczan.

- Ale i dla wszystkich Pomorzan, Polaków. Dla wszystkich, których serca poruszyło to, co w ostatnim czasie, przez ostatnie lata robiła Aleksandra Dulkiewicz. To zbudowało przekonanie, że jest nie tylko kontynuatorem tego, co robił Paweł Adamowicz, ale odciśnie własne, osobiste piętno na tym pięknym mieście.

- To wielkie zwycięstwo Oli Dulkiewicz, ale i gdańszczan, bo tak wysoka frekwencja w dodatkowych wyborach jest wielkim zwycięstwem demokracji w Gdańsku i przykładem dla całej Polski. Te wybory pokazują, że Gdańsk, Trójmiasto i szerzej - Pomorze - nie jest ksenofobiczne. Procentowo to zwycięstwo jest wręcz miażdżące. Widać, że gdańszczanie są otwarci, prodemokratyczni. Mieszkańcy docenili też kompetencje Oli Dulkiewicz, bo w ostatnich tygodniach Ola pokazała się jako osoba niezwykle kompetentna. - komentuje dla "Dziennika Bałtyckiego" prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Sławomir Neumann, przewodniczący pomorskiej PO, mówi, że gdańszczanie nie zawiedli i pokazali, jakiego miasta chcą.

- Wysoka frekwencja podczas niedzielnego głosowania najlepiej o tym świadczy. Jestem przekonany, że Gdańsk pod rządami Aleksandry Dulkiewicz będzie otwarty, nowoczesny i zmieniający się. Taki, który będzie najlepszym miejscem do życia. To będzie miasto zarządzane z pomysłem i wizją. Gdańsk będzie się w tym kierunku nadal dynamicznie rozwijał. Aleksandra Dulkiewicz będzie silnym i niezależnym prezydentem, oczywiście na początku będzie jej trudno, bo będzie musiała wyjść z cienia Pawła Adamowicza. Jestem przekonany, że jej się to uda. Ona pójdzie w tym kierunku, który wytyczył Paweł, ale to będzie jej własna droga. Cieszę się też na współpracę z Aleksandrą Dulkiewicz. Wiem, że to będzie owocna współpraca, która przyniesie same korzyści miastu. Natomiast zupełnie nie przejmuję się dość wysokim wynikiem jaki uzyskał Grzegorz Braun. Część wyborców PiS zagłosowała na niego, bo był im najbliżej. W normalnych wyborach Braun nie uzyskałby takiego wyniku- uważa Neumann.

Ewa Lieder, posłanka Nowoczesnej mówi, że wygrana Dulkiewicz to "cudowna wiadomość dla Gdańska". -Mogliśmy się spodziewać tej wiadomości, ale troszeczkę się obawiałam o to, czy gdańszczanie pójdą do tych wyborów, czy nie pomyślą, że wygrana Aleksandry Dulkiewicz jest na tyle oczywista, że nie trzeba iść. To przecież nie były zwykłe wybory i można było się obawiać o frekwencję. Uważam, że pani Dulkiewicz "udźwignie" tę prezydenturę. Jest mi osobą znaną, dość często się widywałyśmy, bo to głównie przez nią miałam kontakt z prezydentem Adamowiczem. To osoba bardzo otwarta, potrafiąca sobie radzić z trudnymi decyzjami, bardzo silna osobowość. Jestem spokojna o Gdańsk- mówi Lieder.

Marcin Horała, poseł i szef PiS na Pomorzu: - Nie ma tu nic zaskakującego. Elektorat Pawła Adamowicza z poprzednich wyborów zagłosował teraz na panią Aleksandrę Dulkiewicz, a znacząca cześć elektoratu prawicowego w ogóle na wybory nie poszła, bo nie było poważnego kontrkandydata - Prawo i Sprawiedliwość oraz wiele innych formacji nie wystawiło swoich kandydatów. Wynik nie jest więc w żaden sposób zaskakujący, raczej zgodny z przewidywaniami - komentuje nam Horała.

Krzysztof Trawicki, szef PSL na Pomorzu: -Gdańsk pod rządami Aleksandry Dulkiewicz to będzie Gdańsk prowadzony kobiecą ręką, ale wychowaną przez mężczyznę. Nie jest przecież tajemnicą, że prezydent Paweł Adamowicz przygotowywał Aleksandrę Dulkiewicz na swoją następczynię. W jej kampanii wyborczej przewijało wszystko to, co było rdzeniem rządów Adamowicza w Gdańsku. Wydaje się, że ona jednak zaprezentuje też trochę inną postawę, wprowadzi nową jakość, a więc pewną wrażliwość na sprawy społeczne, co akurat przez nas jest bardzo pozytywnie odbierane i dlatego też PSL poparło Dulkiewicz. Co prawda PSL w Gdańsku nie ma radnych, ale PSL mógłby wesprzeć Aleksandrę Dulkiewicz bezpośrednio w aparacie wykonawczym - jesteśmy otwarci na współpracę- mówi.

Radomir Szumełda, szef pomorskiego KOD podkreśla, że frekwencja, jak na przyspieszone wybory, była bardzo przyzwoita.

- Wielkie gratulacje Olu dla Ciebie i dla całego Gdańska! Pamiętaj, że możesz liczyć na moje środowisko i na mnie osobiście w każdej sprawie, jeśli tylko będziemy potrzebni i jeśli tylko będziemy umieli pomóc. Wszystko dla Gdańska, Gdańsk dla wszystkich - to przesłanie, które dziś wygrywa w Gdańsku.Wszystko dla Polski, Polska dla wszystkich - to przesłanie, które w tym roku wygra w całej Polsce!

Michał Owczarczak, były wicewojewoda pomorski:- Gdańsk to wyjątkowe miasto. W styczniu dało nam łzy, ale też godność i wielkość. W lutym dawało spokój. Dziś - jestem pewien - daje nam mądre decyzje i świetną prezydentkę. Olu, powodzenia i prowadź dobrze to fantastyczne miasto!

Dla Łukasza Hamadyka, byłego radnego PiS, a obecnie prezesa Stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, wygrana Dulkiewicz, jak mówi, nie jest żadnym zaskoczeniem.

-Wbrew początkowym głosom oburzenia niektórych środowisk uważam, że to dobrze iż Pani Prezydent została wyłoniona w wyborach, nawet tak specyficznych, spowodowanych tragedia jaka się stała, a nie przez referendum, to dobre dla samej Prezydent. Jej mandat dzięki temu jest bardziej mocny i oficjalny. Wiem, że dużo przeszła i gdyby mogła oddała by wszystko by nie doszło w ogóle do wyborów, ale życie toczy się dalej i napisało taki scenariusz. Od dzis Gdańsk ma pierwsza kobietę prezydent, jestem przekonany, że będzie robiła wszystko, by przekonać do siebie także tych, którzy wczoraj zostali w domach. Jest bardzo pracowita, myślę że też odmłodzi trochę zespół w mieście, którym będzie dowodzić, a prawą ręka dla niej będzie Piotr Grzelak. Życzę powodzenia - komentuje Hamadyk.