Wybory w Gdańsku 3.03.2019. O fotel prezydenta Gdańska zawalczy trzech kandydatów: Aleksandra Dulkiewicz, Marek Skiba i Grzegorz Braun

Wybory w Gdańsku. 3 kandydatów do w wyborach prezydenta Gdańska

Do północy w środę, 6.02, złożyli wszystkie niezbędne dokumenty i jeszcze w nocy zostali zarejestrowani. Część z pozostałych osób, które pod koniec stycznia br. wyraziły chęć startu w wyborach, podjęły decyzję o wycofaniu swoich kandydatur, części nie udało się zebrać w wyznaczonym terminie wymaganych 3 tys. podpisów poparcia wśród mieszkańców.

Jeszcze pod koniec stycznia informowaliśmy na naszych łamach, że w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta Gdańska, do komisarza wyborczego zgłosiło się ośmiu kandydatów:

Aleksandra Dulkiewicz z KWW Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz,

Marek Skiba z KWW Odpowiedzialni-Gdańsk,

Grzegorz Braun z KWW Grzegorza Brauna,

Piotr Walentynowicz z KWW Gdańsk dla Mieszkańców,

Andrzej Kania z KWW Alternatywa Społeczna,

Dorota Maksymowicz-Czapkowska z KWW Normalny Kraj,

Sławomir Ziembiński z KWW Nasz Polski Gdańsk

Adam Stankiewicz z KWW Gdańsk to nie Palermo.

Wybory prezydenckie w Gdańsku. Komitety wyborcze zbierały podpisy

Wybory w Gdańsku. Kto się wycofał?

Jako pierwszy ze startu w wyborach wycofał się Andrzej Kania, następnie – Piotr Walentynowicz. Dziś wiemy już, że o fotel prezydenta zawalczy trzech kandydatów.

- Zarejestrowanych zostało trzech kandydatów. Przedstawiciele KWW Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz złożyli wczoraj jeszcze ok. 25 tys. podpisów, które zostały zdeponowane i czekają na decyzję Sądu Najwyższego ws. wcześniej złożonych podpisów. Jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, to pojawiło się ich wczoraj w Miejskiej Komisji Wyborczej kilku, ale tylko dwóch z nich złożyło wymagane podpisy poparcia. Pierwszym z nich był Marek Skiba, któremu pozytywnie zweryfikowano ok. 3800 podpisów. Warto dodać, że nieważnych Marek Skiba miał tylko ok. 150 podpisów, co jak zauważyła Miejska Komisja Wyborcza jest znakomitym wynikiem. Ok. godz. 23 przybył do Miejskiej Komisji Wyborczej Grzegorz Braun. Po godz. 2 w nocy skończyło się liczenie jego podpisów. Komisja zweryfikowała pozytywnie ok. 5 tys. jego głosów – relacjonuje w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jak się okazuje, w Miejskiej Komisji Wyborczej pojawił się wczoraj późnym wieczorem także Sławomir Ziembiński, znany mieszkańcom szerzej jako Czerwony Korsarz lub Pirat.

- Do ostatniej chwili twierdził, że przedstawiciele jego sztabu doniosą podpisy, co jednak się nie wydarzyło – mówi dalej Jędrzej Sieliwończyk. - Ze startu w wyborach, oprócz Andrzeja Kani i Piotra Walentynowicza zrezygnowała także Dorota Maksymowicz-Czapkowska, której udało się zebrać jedynie ok. 1 tys. podpisów poparcia. Natomiast w ogóle nie ujawnił się, ani nie pojawił w Miejskiej Komisji Wyborczej kandydat komitetu KWW Gdańsk to nie Palermo.

