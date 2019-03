Wybory w Gdańsku 3.03.2019. Pierwsza konferencja prasowa prezydent Aleksandry Dulkiewicz, już po oficjalnym ogłoszeniu wyników

- Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie! Dziękuję za każdy oddany głos, dziękuję za wysoką frekwencję, która wyniosła niemal 49 proc. Chyba w żadnych przedterminowych wyborach w Polsce tak wysokiej frekwencji nie było. Bardzo dziękuję każdemu ze 139 tys. 790 głosujących, którzy mi zaufali, uwierzyli, że jestem w stanie udźwignąć ten ciężar obowiązków - powiedziała dziś Aleksandra Dulkiewicz, rozpoczynając swoją pierwszą konferencję prasową już oficjalnie w roli prezydent miasta. Dziękowała też wszystkim pracującym w komisjach. - To prawdziwy przykład obywatelskiej postawy, kiedy wspólnie troszczymy się o to, żeby procedury demokratyczne działy się bez trudności - zaznaczyła.

Dulkiewicz podczas konferencji podzieliła się, osobistą, jak podkreśliła, refleksją. - Wczoraj rano, kiedy się obudziłam, wiedziałam, że minęło 7 tygodni od morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Dopiero w tę niedzielę, z całą mocą, zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba będzie go zastąpić. Bez was tego nie zrobię. Proszę was wszystkich o wsparcie i pomoc. Wiem, że dla wielu z nas ta niedziela wyborcza była kolejnym etapem oswajania smutku po stracie - zwróciła się do mieszkańców, przy okazji prosząc ich o "konstruktywną krytykę".

Apelowała też o to, by mieszkańcy - tak jak w ciągu ostatnich tygodni - umieli być wspólnotą, byli lepsi dla siebie.

Prezydent Dulkiewicz poinformowała o swoich zawodowych planach na najbliższe dni.

- Dziś, właśnie przed chwilą, odebrałam promesę z rąk pana wojewody na ponad 3 mln zł na stabilizację osuwisk na Biskupiej Górce. Bardzo konkretna sprawa, kolejny etap myślenia o Biskupiej Górce. Bez stabilizacji osuwisk nie możemy w pełni przeprowadzić rewitalizacji i remontów. Ten dobrze przygotowany projekt już po raz drugi zyskał wsparcie ministra spraw wewnętrznych i administracji - powiedziała. - Jutro duża debata na temat komunikacji w Gdańsku. Razem ze współpracownikami będziemy rozmawiać o tym, co mamy zrobić, by komunikacja jeszcze bardziej służyła mieszkańcom. W środę dyskusja o budżecie obywatelskim. Do końca tygodnia chcę też odwiedzić sąsiadów, bo współpraca metropolitalna to klucz do sukcesu - podkreśliła. I zapowiedziała, że spotka się z burmistrzem Pruszcza Gdańskiego, prezydentami Sopotu i Gdyni, a także z marszałkiem województwa, by porozmawiać o współpracy.

Zachęcała też do udziału w wyborach do Rad Dzielnic, które odbędą się 24 marca.

- Będę rozmawiała z każdą gdańszczanką i każdym gdańszczaninem - zadeklarowała.

Pytana przez "Dziennik Bałtycki" o to, kiedy zostanie oficjalnie zaprzysiężona na urząd prezydenta Gdańska, Dulkiewicz odpowiedziała:

- To decyzja komisarza wyborczego, ale z tego co wiem, zaprzysiężenie odbędzie się prawdopodobnie w przyszły poniedziałek.