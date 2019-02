Wybory w Gdańsku. Grzegorz Braun nie zgadza się z PKW o uznaniu podpisów pod komitetem A. Dulkiewicz. Jest skarga do Sądu Najwyższego

- Jest to przejaw praktyki naginania prawa do doraźnych celów politycznych - podkreślił Grzegorz Braun i dodał: - Moi eksperci nie znajdują żadnej podstawy prawnej zaliczenia zebranych dotychczas podpisów na konto już nieistniejącego komitetu, ponieważ takiej nazwy już nie ma.

Grzegorz Braun ogłosił, że uzyskał już wymagane 3 tys. podpisów, jednak jego komitet pracuje dalej, na wypadek, gdyby część okazała się błędna.

- Proszę o zbiórkę podpisów, ponieważ musimy zminimalizować ryzyko. (..) Cel już bardzo blisko - oświadczył Grzegorz Braun.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak we wtorek poinformował o zmianie nazwy komitetu Aleksandry Dulkiewicz i zaapelował do kontrkandydatów, by „na przyszłość nie uciekali się do kruczków prawnych”.

- Skupmy się w tej chwili na rozmowie o Gdańsku, na kampanii wyborczej. Czekamy ostatecznie ilu kandydatów zostanie zarejestrowanych i wtedy przystępujemy do tej zasadniczej kampanii. Najważniejsza jest merytoryczna dyskusja – dodał.

Komitet Wszystko dla Gdańska w zdecydowanym wystąpieniu podważył też zasadność takiej skargi.

- Skarga na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie została złożona w trybie przewidzianym prawem. Podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna bez potrzeby merytorycznego rozpoznania - powiedział na konferencji Piotr Grzelak i powołał się na art. 161a Kodeksu Wyborczego.

