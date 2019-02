Wybory w Gdańsku. Nowa nazwa komitetu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz, kandydatki na prezydent Gdańska

- Tak jak informowaliśmy wczoraj komitet wyborczy się spotkał. Dokonał zmiany nazwy i wniosek o zmianę nazwy został złożony u komisarza wyborczego – powiedział na zwołanym we wtorek 5 lutego rano briefingu, wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

CZYTAJ TAKŻE: Wybory w Gdańsku. Decyzja PKW: Podpisy pod kandydaturą Aleksandry Dulkiewicz będą ważne. KWW Wszystko dla Gdańska musi zmienić nazwę

- Zostaliśmy przez komisarza wyborczego wezwani do zmiany nazwy komitetu. Tę zmianę nazwy dzisiaj złożyliśmy. Komitet nazywa się: „Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz”, skrót nazwy komitetu będzie brzmiał: „KWW Wszystko dla Gdańska A. Dulkiewicz. Czekamy na postanowienie o rejestracji komitetu i niezwłocznie po otrzymaniu tego postanowienia złożymy wniosek o rejestrację kandydata na prezydenta miasta Gdańska komitetu, czyli pani Aleksandry Dulkiewicz w Miejskiej Komisji Wyborczej - wyjaśnił radca prawny Paweł Czerniewski, pełnomocnik komitetu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz.

Piotr Grzelak zwrócił uwagę, że to reakcja na poniedziałkową decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, o której więcej pisaliśmy tutaj, a dopisanie imienia i nazwiska pełniącej funkcję prezydenta polityczki wystarczy dla wypełnienia wskazanych przez PKW wytycznych.

- Jednocześnie przypomnę i apeluję do wszystkich, żebyśmy tę informację upowszechnili: wszystkie dotychczas zebrane pod kandydaturą prezydent Dulkiewicz są podpisami obowiązującymi. Mamy ich naprawdę dużo ponad 10 tysięcy. Czekamy tylko na decyzję komisarza wyborczego. Jak tylko ona przyjdzie będziemy starać się zarejestrować najlepszą kandydatkę na prezydenta Gdańska, panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz – powiedział.

Wiceprezydent miasta zaapelował do kontrkandydatów Dulkiewicz by „na przyszłość nie uciekali się do kruczków prawnych”.

- Skupmy się w tej chwili na rozmowie o Gdańsku, na kampanii wyborczej. Czekamy ostatecznie ilu kandydatów zostanie zarejestrowanych i wtedy przystępujemy do tej zasadniczej kampanii. Najważniejsza jest merytoryczna dyskusja – dodał.

