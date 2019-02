Wybory w Gdańsku. O północy 6.02.2019 mija termin zgłoszenia kandydatów na prezydenta. Dokumenty złożył już komitet A. Dulkiewicz

- Podpisów pod kandydaturą kilkanaście tysięcy, ale po ponad 3600 komisja zaprzestała dalszej weryfikacji. Wniosek o rejestrację kandydatury Aleksandra Dulkiewicz przyjęty jako pierwszy i jako kompletny! - ogłosił we wtorek wieczorem wiceprezydent Piotr Grzelak, szef Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska.

Komunikat w tej sprawie na facebooku opublikowało też samo stowarzyszenie:

"Miło nam poinformować, iż Miejska Komisja Wyborcza potwierdziła przyjęcie zgłoszenia do rejestracji kandydatki na Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Po weryfikacji poprawności 3624 podpisów w godzinach wieczornych komisja zaprzestała dalszej ich weryfikacji, uznając Wniosek za kompletny i złożony poprawnie. Dziękujemy za ogromne wsparcie i zaangażowanie wszystkich Państwa w ostatnich dniach!" - czytamy na profilu Wszystko dla Gdańska.

Zgodnie z rozporządzeniem premiera, 6 lutego 2019 r. to ostatni dzień, by dopełnić formalności związanych ze zgłaszaniem miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta Gdańska. Jak informuje Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku, Aleksandra Dulkiewicz jest na razie jedyną kandydatką, która złożyła niezbędne dokumenty. Nie oznacza to wcale jednak jeszcze, że została przez komisję zarejestrowana.

- Na zgłoszenia czekamy do północy, jesteśmy przygotowani na to, że niektóre komitety mogą przyjść na ostatnią chwilę. Kandydatura pani Aleksandry Dulkiewicz jest na razie jedyną zgłoszoną, ale nie została jeszcze zarejestrowana. Zostały przyjęte dokumenty. Zgodnie z wytycznymi, które mamy i z przepisami, Komisja ma 3 dni na dokonanie rejestracji- informuje Barbara Pujdak z Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Członkowie Miejskiej Komisji są podzieleni na kilka zespołów, które pracują m.in. nad weryfikacją zebranych przez komitety podpisów poparcia. - Dziś od godz. 19 będzie pełen skład komisji i wówczas będzie można podejmować wiążące decyzje. Najwcześniej można się ich spodziewać jutro - mówi Pujdak.

Miejska Komisja Wyborcza ma informację, że podpisy może złożyć 8 zarejestrowanych wcześniej u komisarza komitetów.

- Więc komisja rozkłada siły i logistykę na 8 komitetów. Ponieważ każdy komitet przynosi ogrom dokumentów, to ich weryfikacja jest bardzo czasochłonna i pracochłonna- wskazuje Barbara Pujdak.

Weryfikacji podlegają bowiem nie tylko dane osobowe, ale i numery PESEL.

Mimo złożenia podpisów w Komisji Wyborczej, sztab Aleksandry Dulkiewicz, zbiera je dalej. Do północy chce uzbierać kolejne 3 tysiące nowych podpisów w obawie przed podważeniem przez Sąd Najwyższy decyzji PKW w sprawie zamieszania z nazwą komitetu. To efekt skargi złożonej przez konkurenta Dulkiewicz w wyborach - Grzegorza Brauna.

- Podpisy te zostaną załączone do dokumentacji, która zostanie dziś wieczorem złożona w Miejskiej Komisji Wyborczej - informuje wiceprezydent Piotr Borawski.

-Musimy dziś do północy zebrać 3000 podpisów poparcia dla kandydatki na Prezydenta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz.

Sprawa jest niezmiernie ważna. Chodzi o to, żeby Sąd, Państwowa Komisja Wyborcza oraz konkurenci polityczni nie mieli żadnych podstaw do kwestionowania poprawności rejestracji Oli jako kandydatki.

Dlatego potrzebna jest pilna i wielka mobilizacja!- dodaje Radomir Szumełda z pomorskiego KOD.

