Wybory w Gdańsku. Wieczorna konferencja sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz. Zebrano 25 tysięcy podpisów

W środę 6.02.2019 r. do północy Miejska Komisja Wyborcza w Gdańsku czeka na zgłoszenia kandydatów na prezydenta. Każdy z komitetów, w celu przyjęcia do rejestracji, musi złożyć listę podpisów co najmniej 3 tysięcy mieszkańców, którzy go popierają.

Jak informuje szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku, do godz. 19, dokumenty niezbędne do rejestracji kandydata na prezydenta złożył komitet Aleksandry Dulkiewicz oraz Komitet Odpowiedzialni Gdańsk, którego kandydatem jest Marek Skiba.

- Zgłoszenie KWW Odpowiedzialni Gdańsk wpłynęło o godz. 17. 38. Jesteśmy teraz w trakcie weryfikowania podpisów, co potrwa kilka godzin. Zgłoszenie zostało przyjęte, co nie oznacza jeszcze rejestracji- podkreśla Marek Jankowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Późnym wieczorem (ok. godz. 22) listy z podpisami przynieść mają też przedstawiciele komitetu Grzegorza Brauna

ZOBACZ TAKŻE: Aleksandra Dulkiewicz oficjalną kandydatką na prezydenta Gdańska