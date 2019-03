Wybrzeże pokazało moc w Gnieźnie. Gdańszczanie wygrali ligową inaugurację ze Startem

Z parku maszyn swoich kolegów z gdańskiego Wybrzeża wspierał Szwed Jacob Thorsell, który przed startem sezonu w Polsce doznał kontuzji. W Gnieźnie zastąpił go w składzie rodak Joel Kling. Dla kibiców gdańskiej drużyny istotna była informacja, że w meczu ze Startem pojedzie Mikkel Bech. Nie było to takie oczywiste, bo w sparingu z Włókniarzem Duńczyk mocno się potłukł i jego występ stał pod znakiem zapytania. Już w pierwszym biegu kibice przeżyli sporo emocji, wygrali go gospodarze 4:2, a dobry start zaprezentował Krystian Pieszczek. Ten atut pomógł wygrać kolejny bieg Karolowi Żupińskiemu. Po trzech wyścigach 11:7 prowadzili gospodarze, ale świetnie w 4. biegu pojechał Kacper Gomólski, punkt dołożył Żupiński i zrobiły się emocje. Dobrą formę potwierdził w 5. zremisowanym biegu Pieszczek. Szkoda, że słabo jechał w tym wyścigu Joel Kling.

Przewagę Startu gdańszczanie przełamali w 6 wyścigu, który Wybrzeże wygrało 5:1 za sprawą Adriana Cyfera i Mikkela Becha. W kolejnym kapitalnie pojechał wychowanek Startu obecnie ścigający się w barwach Wybrzeża czyli Kacper Gomólski, który w pięknym stylu wyprzedził innego dawnego zawodnika gdańskiego klubu Oskara Fajfera, teraz jeżdżącego dla Startu. Gdańszczanie utrzymali 2-punktową przewagę, a kibice oglądający to spotkanie przeżywali coraz większe emocje. Radość w gdańskiej ekipie i wśród kibiców, którzy bardzo licznie wspierali Wybrzeże w Gnieźnie wybuchała po 8 biegu, który goście wygrali podwójnie. W tym momencie Wybrzeże prowadziło 27:20. Po kolejnym biegu ta przewaga się nie zmieniła.

Po 10 wyścigach było podobnie, zanotowano remis 3:3 dzięki wygranej Gomólskiego. Widać było, że gdańszczanie prezentowali się lepiej od gospodarzy, lepiej wykorzystywali przyczepne ścieżki na torze, mieli też dobrze przygotowane motocykle. Przyjemnie patrzyło się na jazdę żużlowców Wybrzeża, którzy byli szybsi od gospodarzy nie tylko na starcie, ale przede wszystkim na dystansie.

Gospodarze w 11 biegu zredukowali straty do 5 punktów po wygranej Mirosława Jabłońskiego nad Adrianem Cyferem. Kling znów był ostatni, dając powód trenerowi Mirosławowi Berlińskiemu, by zamienić go w kolejnym meczu na Bradley’a Wilsona-Deana. W 13 biegu było dużo walki, upadki i wykluczenie Jabłońskiego z powtórzonego wyścigu. Ten zakończył się remisem i przed dwoma ostatnimi nominowanymi biegami Wybrzeże prowadziło 41:36.

Czternasty wyścig potwierdził wyższość Wybrzeża nad Startem. Efektowna podwójna wygrana pary Bech-Cyfer dała zwycięstwo na inaugurację sezonu. Lepszego początku ligi nie można było sobie wymarzyć. Po dobrym ściganiu Wybrzeże wraca do Gdańska z cennymi punktami. W najbliższą niedzielę na torze przy ul. Zawodników mecz z Unią Tarnów.

Car Gwarant Start Gniezno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 40:49

Start: Oskar Fajfer 8 (1, 2, 2, 3, 0), Frederik Jakobsen 6 (3, 1, 1, 1, 0), Adrian Gała 7 (1 , 2, 1, 2, 1), Mirosław Jabłoński 12 (3, 1, 2, 3, w, ) Andriej Kudriaszow 3 (2, 1 , d ), Damian Stalkowski 2 (1, w, 1), Kevin Fajfer 2 (2, 0, w).

Wybrzeże: Krystian Pieszczek 13 (2, 3, 3 , 3, 2), Joel Kling 2 (0, 0, 2, 0), Adrian Cyfer 7 (0, 3, 0, 2, 2), Mikkel Bech 11 (2, 2 , 3, 1, 3), Kacper Gomólski 12 (3, 3, 3, 2, 1), Denis Zieliński 0 (0, 0, 0), Karol Żupiński 4 (3, 1, 0). Pozostałe wyniki: Orzeł Łódź - Ostrovia 47:43, Unia Tarnów - Lokomotiv 46:44.

