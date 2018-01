WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI PRZY UL. SOBIESKIEGO 26, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA



Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 249/4 o powierzchni 4672 m2, obręb 19, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00076672/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ul. Żwirowej działka 249/4, obręb 19, leży w obszarze oznaczonym 34.U – co oznacza , że jest to teren zabudowy usługowej.

Część działki zabudowana jest domem mieszkalnym wolnostojącym w złym stanie technicznym, o obniżonym standardzie oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pozostała część działki stanowi utwardzony kostką betonową parking, który zostanie przez dotychczasowego dzierżawcę przywrócony do stanu pierwotnego (rozebrany) do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna i energetyczna. Nieruchomość porośnięta jest drzewami.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00076672/1 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Cena wywoławcza wynosi 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wynosi 185.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 marca 2018 r. w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.



Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.



Rumia, 08.01.2018r.



