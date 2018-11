Wyciągnął tasak i groził pasażerom w tramwaju w centrum Gdańska!

Do zdarzenia doszło w czwartek (22.11.) ok. godz. 20 w okolicy ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku. Z informacji przekazanych policji przez zgłaszającego wynikało, że w tramwaju doszło do awantury, podczas której agresywny mężczyzna miał wyciągnąć tasak i zagrozić jego użyciem obywatelom Ukrainy. Mężczyzna miał ich też znieważać z powodu przynależności narodowej.

Sprawcę napaści ujął naoczny świadek tego zdarzenia i przekazał w ręce policjantów. Podczas przeszukania policjanci oprócz tasaka znaleźli przy nim również nóż oraz gaz pieprzowy. Przedmioty te zostały zabezpieczone.

Mężczyzna został doprowadzony do policyjnego aresztu. W wydychanym powietrzu miał 0,44 promila alkoholu. Policjanci wstępnie zakwalifikowali to przestępstwo jako znieważenie z powodu przynależności narodowej oraz kierowania gróźb karalnych.

Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia, docierają do świadków. Podejrzewany o to przestępstwo mężczyzna ma zostać przesłuchany i nie jest wykluczone, że usłyszy zarzuty.

Za znieważanie na tle narodowościowym grozi do 3 lat pozbawienia wolności, za kierowanie gróźb 2 lata.

Dodajmy, że w sprawę zaangażował się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

„Napisał do mnie Pan Damian, który był świadkiem bardzo przykrego zdarzenia w centrum Gdańska. Mężczyzna groził trzem Ukraińcom, którzy stali na przystanku i wymachiwał tasakiem w ich kierunku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, Pan Damian zawiadomił policję i napastnika aresztowano” - poinformował na swoim koncie na Facebooku prezydent Gdańska.

- Chciałbym postawić sprawę jasno. Nie ma miejsca w przestrzeni publicznej Gdańska na podobne zachowania. Szczególnie, jeśli stoi za nimi nienawiść motywowana pochodzeniem lub narodowością. Wszelkie sytuacje o kryminalnym charakterze muszą być bezwzględnie zgłaszane służbom! W tym przypadku zarówno pokrzywdzeni, jak i świadek zdecydowali się złożyć zawiadomienie na policji i sprawa może być wyjaśniona. Chciałbym podziękować Panu Damianowi za jego postawę, bo jak napisał, przystanek, na którym doszło do tej napaści, był pełen ludzi, nikt jednak oprócz niego nie zareagował – komentuje Paweł Adamowicz.

I zapowiada: - Miasto będzie monitorować to zgłoszenie w zakresie swoich kompetencji. Jednocześnie pragnę dodać, że Gdańsk przygotowuje się do stworzenia Centrum Antydyskryminacyjnego, które każdej osobie doświadczającej dyskryminacji lub przemocy motywowanej nienawiścią udzieli niezbędnego wsparcia psychologicznego i prawnego.

POLECAMY NA DZIENNIKBALTYCKI.PL: