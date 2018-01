Art. 1

Informacje ogólne



1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, Oddział w Gdańsku.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wygraj bilety na koncert Depeche Mode” zwanego dalej Plebiscytem.

3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania, spośród autorów fotografii zgłoszonych do udziału w Plebiscycie, autorów najatrakcyjniejszych zdjęć prezentujących fanów zespołu Depeche Mode.

4. Plebiscyt organizowany będzie w terminie: od dnia 14.01.2018 do dnia 7.02.2018 do godz. 20:59:59.

5. Plebiscyt zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego www.gdansk.naszemiasto.pl zwanego dalej Serwisem.

6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą: Krystyna Kujawa, Agnieszka Król Pogorzelska i Bogusław Kaczmarek.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.



Art. 2

Warunki udziału w Plebiscycie



1. Plebiscyt ma charakter otwarty.

2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. W Plebiscycie głos może oddać każdy.

4. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie, o których mowa poniżej w pkt. 5 i 6 niniejszego artykułu Regulaminu.

5. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Serwisu.

6. Dokonanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.



Art. 3

Zasady przeprowadzania Plebiscytu



I. Zgłaszanie kandydatur

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14.01.2018 do 7.02.2018 do godz. 20:59:59.

2. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 20:59:59 w dniu 31.01.2018.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. imię i nazwisko zgłaszającego się kandydata

b. zdjęcie przedstawiające zgłaszającą się osobę jako fana zespołu Depeche Mode lub zdjęcie związane z twórczością zespołu

c. krótki opis przesłanego zdjęcia i zachętę do głosowania

d. kontaktowy numer telefonu zgłaszającego się kandydata (do wiadomości redakcji)

e. adres e-mail zgłaszającego się kandydata (do wiadomości redakcji)

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.

W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

5. W dniu 1.02.2018 na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur biorących udział w Plebiscycie.



II. Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.01.2018 do 7.02.2018 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:

a. oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7355 w treści wpisując PPG. po kropce numer wybranego kandydata

b. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT);

c. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na danego kandydata;

d. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 złotych brutto;

e. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;

f. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;

h. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O miejscu w końcowym rankingu plebiscytu, a co za tym idzie o zdobyciu nagrody w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

3. W przypadku, gdy dwoje lub więcej będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydat wskazany przez Komisję.

4. Laureatami Plebiscytu będzie trzynaście osób, które w Plebiscycie uzyskają największą liczbę głosów zajmując pierwsze trzynaście miejsc w rankingu Plebiscytu.



Art. 4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 8.02.2018 na stronie internetowej w Serwisie.



Art. 5

Nagrody w Plebiscycie



1. Nagrodami dla kandydatów, który w rankingu Plebiscytu zajmą miejsca od 1 do 3 są:

- dwa bilety do loży na koncert Depeche Mode w Ergo Arenie w Gdańsku w dniu 11.02.2018

- dwa noclegi dla dwóch osób (od 10 do 12 lutego) w Hostelu Elewator w Gdańsku

- dwuosobowe zaproszenie na romantyczną kolację do Restauracji AïOLI

- dwuosobowe bilety na zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

- dwuosobowe zaproszenia do Akwarium Gdyńskiego

- dwuosobowe zaproszenie na przejażdżkę kołem widokowym AMBERSKY GDAŃSK



2. Nagrodami dla kandydatów, który w rankingu Plebiscytu zajmą miejsca od 4 do 8 są:

- dwa bilety do loży na koncert Depeche Mode w Ergo Arenie w Gdańsku w dniu 11.02.2018

- jeden nocleg dla dwóch osób (od 11 do 12 lutego) w Hostelu Elewator w Gdańsku

- dwuosobowe zaproszenie na romantyczną kolację do Restauracji AïOLI o

- dwuosobowe zaproszenie na przejażdżkę kołem widokowym AMBERSKY GDAŃSK



3. Nagrodami dla kandydatów, który w rankingu Plebiscytu zajmą miejsca od 9 do 13 są pojedyncze bilety do loży na koncert Depeche Mode w dniu 11.02.2018.

4. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.

5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.

6. Nagrody mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie „Dziennika Bałtyckiego” mieszącej się pod adresem: Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

7. Organizator może przyznać wymienionym wyżej zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.



Art. 6

Reklamacje



1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Biuro Konkursów, Polska Press sp. z o.o. Oddział Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja - Depeche Mode”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.



Art. 7

Ochrona danych osobowych



1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.



