„Wygram dla Ciebie, Mamo!” Była zabawa, kibicowanie i turniej piłkarski [zdjęcia]

W turnieju wzięły udział drużyny: Sokół Ełganowo, PIKI, APLG, Brazylia Gola, GTS Straszyn, Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby, Lechia Gdańsk, Gedania oraz EX Siedlce. Zwyciężyli młodzi reprezentanci Lechii przed Gedanią i GTS Straszyn. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, a organizatorzy zadbali również o nagrody rzeczowe.

- W tym roku na Dzień Matki i Dzień Dziecka zaproponowaliśmy mieszkańcom Trójmiasta i okolic turniej piłkarski połączony z festynem. Oczywiście, była to zabawa rodzinna, jednak z mocno rozwiniętym modułem sportowym. Bardzo nam na tym zależało, ze względu na charakter Stadionu. W rozgrywkach udział wzięło dziewięć drużyn, które grały na czterech boiskach. Wymagało to od nas świetnej organizacji. Cieszymy się, że mogliśmy dać dzieciom okazję zagrania na murawie Stadionu Energa Gdańsk, ich reakcje utwierdziły nas w tym, że było to dla nich wielkim przeżyciem. W turnieju mieliśmy bardzo ciekawy przegląd drużyn z Pomorza. Zagrać mogli zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Dużo satysfakcji dał nam fakt, że szansa ta została w pełni wykorzystana. W mojej rodzinie grają i syn i córka, piłka nożna pomaga pielęgnować relacje rodzinne. Rodzinny Festyn Piłkarski zgromadził w sumie około 10 tysięcy osób, jesteśmy zadowoleni z tej frekwencji. Stadion zapełnił się uśmiechniętymi ludźmi – powiedział Tomasz Niski, prezes Arena Gdańsk Operator w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.