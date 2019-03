Wyjątkowa degustacja w Browarze PG4. Odtwarzają produkcję piwa jopejskiego [ZDJĘCIA]

Bartłomiej Kłobukowski, specjalista ds. sprzedaży i marketingu PG4 zaznacza z kolei, że trunek nie jest serwowany w zwykłych kuflach, a w kieliszkach - m.in. ze względu na zawartość alkoholu, cukru i kaloryczność piwa. - To nie jest typowe piwo, bliżej mu do likieru - zaznacza Bartłomiej Kłobukowski.

Piwo jopejskie w przeszłości było używane w celach medycznych, jako przyprawa do zup, czy jako baza do innych. Swój ciemny kolor piwo zawdzięcza gotowaniu - około 10 h. Zazwyczaj kolor w piwie pochodzi od słodu. Do uwarzenia piwa jopejskiego potrzebne jest około 8 razy więcej słodu niż do typowego piwa.