Wyjątkowy koncert Ennio Morricone

Ennio Morricone to jeden z kilku najpopularniejszych, najważniejszych i najwyżej cenionych kompozytorów w dziejach kina. Nie tylko dlatego, że sprzedał ponad 70 milionów egzemplarzy swoich płyt, wśród których zdecydowaną większość stanowią soundtracki i składanki. Morricone to kompozytor, którego muzyka z łatwością dociera do emocji widzów i melomanów, wyrażając to, czego nie są w stanie wyrazić ani dialogi, ani obraz. Jego kompozycje wzruszają, zachwycają, intrygują, zaskakują, a czasem i wywołują dreszcze. Są po prostu jedyne w swoim rodzaju.

Wśród jego najpopularniejszych dzieł znaleźć możemy niezapomnianą „Misję”, nostalgiczne „Cinema Paradiso”, gangsterskie epopeje „Dawno temu w Ameryce” i „Nietykalni” czy serię spaghetti westernów w reżyserii Sergia Leone, z „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”, „Dobrym, złym i brzydkim” i „Za garść dolarów” na czele.

To, że często utożsamia się go ze spaghetti-westernami, których muzyka stała się nieodłączną częścią światowej popkultury, trochę go irytuje: - Przecież zrobiłem tylko 30 filmów o kowbojach! – śmieje się. – Kojarzą mnie z westernami, a tymczasem stanowią one około siedmiu procent filmów, przy jakich pracowałem. Zazwyczaj i tak je odrzucałem.

I rzeczywiście – nazwisko Morricone znaleźć możemy w czołówkach i napisach ponad pięciuset filmów i seriali!

Podczas „90th Celebration Concert” 19 stycznia 2019 roku w krakowskiej Tauron Arenie Maestro dyrygować będzie liczącą 160 muzyków Czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną i chórem, czyli muzykami, z którymi już wielokrotnie w przeszłości współpracował. Będzie to już dziewiąty występ artysty w naszym kraju. Wcześniej koncertował w Warszawie (2000, 2010), w Gdańsku (2009), we Wrocławiu (2016), w Łodzi (2017) i trzykrotnie w Krakowie (2007, 2015, 2017).

– Byłem poruszony pasją do mojej muzyki i uznaniem przez polskich widzów podczas moich poprzednich wizyt – podkreśla Ennio Morrricone, dodając że spodziewa się bardzo emocjonalnego i wyjątkowego wieczoru. – To dla mnie wielki zaszczyt móc występować dla polskiej publiczności. Każde spotkanie z nią było dla mnie niezwykłym doświadczeniem, które na zawsze zachowam w sercu.

Ennio Morricone tworzy muzykę nie zawsze oczywistą, zawsze jednak ponadczasową. W dorobku kompozytora znajdują się zarówno kompozycje melodyjne i lekkie, jak i sporo muzyki eksperymentalnej. Ma na koncie wielkie muzyczne oprawy zachwycające pomysłami, bogactwem użytych środków i melodii, jak i utwory kameralne czy awangardowe. W latach 60. był prekursorem użycia nietypowych dla muzyki symfonicznej instrumentów, w tym fletni Pana, okaryny, drumli, harmonijki ustnej, gitary elektrycznej. To w jego ścieżkach dźwiękowych słychać tak nietypowe dźwięki jak gwizdanie, strzelanie, łamanie patyków, tykanie i zegara, bicie dzwonów, stukot jadącego pociągu i pisk jego hamowania czy wycie kojota. Tworząc ten unikalny świat muzycznej narracji, pełen brzmieniowych eksperymentów, w tym nawet dźwięków natury, uniknął ilustracyjnego blichtru.

- One wszystkie są jak moje dzieci - mówi zapytany, jakie pytanie słyszy od dziennikarzy najczęściej. A brzmi ono: „Którą ze swoich ścieżek dźwiękowych ceni pan najbardziej?”. – Nie jestem w stanie opowiedzieć. Nad każdą pracuję z taką samą intensywnością i poświęceniem, bo uważam, że trzeba być odpowiedzialnym. Niech inni je oceniają.

Jak przekonuje, sekretem jego sukcesu jest ciężka praca, od rana do wieczora. – Nie patrzę na zegarek. Czas płynie szybko, kiedy ma się pomysły i przyjemność w pisaniu – wyznaje. By osiągnąć sukces jako kompozytor filmowy, niezbędne są także jego zdaniem zaufanie i sympatia reżysera: - Inaczej nic z tego nie wyjdzie.

W Polsce Morricone stał się bardzo popularny w latach 80., kiedy telewizja emitowała i często powtarzała seriale w rodzaju „Tajemnic Sahary” czy „Ośmiornicy”, a także liczne włoskie filmy.

Kompozytor podczas swojej długiej kariery współpracował również z polskimi reżyserami – z Romanem Polańskim przy „Franticu” i z Jerzym Kawalerowiczem przy „Maddalenie”. To właśnie z „Maddaleny” pochodzi poruszające smyczkowe „Chi Mai”, wykorzystane później także w „Zawodowcu” i w serialu „The Life and Times of David Lloyd George” – na pewno usłyszymy je w Krakowie. Morricone napisał też muzykę do opowiadających o Janie Pawle II filmów „Karol. Człowiek, który został papieżem” i „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem”.

Współpracował z tak wielkimi reżyserami z Europy i Stanów Zjednoczonych jak Sergio Leone, Franco Zeffirelli, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino i Brian De Palma, ale jego ulubionym jest Giuseppe Tornatore, z którym pracował trzynastokrotnie, pisząc muzykę do takich filmów jak „Cinema Paradiso”, „1900: Człowiek legenda”, „Malena”, „Baaria” i „Koneser”. Ostatnim jak dotąd wspólnym projektem obu artystów jest „La corrispondenza” z 2016 roku.

Tornatore skończył niedawno pracę nad pełnometrażowym filmem dokumentalnym o Ennio Morricone, zatytułowanym „Lo sguardo della musica”. W filmie o swoich relacjach z wielkim artystą, a także o jego muzyce opowiadają między innymi wspomniany Tornatore, a także Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Quincy Jones, John Williams, Oliver Stone, Hans Zimmer, Bruce Springsteen, Barry Levinson, Bernardo Bertolucci, James Hetfield, Roland Joffé i Mike Patton. Nie brakuje i rozmów z samym Morricone.

Obecność Jamesa Hetfielda z Metalliki nie powinna dziwić, gdyż „The Ecstasy of Gold” z filmu „Dobry, zły i „brzydki” od trzydziestu lat otwiera koncerty tego zespołu. Do fascynacji muzyką Włocha przyznają się też między innymi Jay Z, John Zorn, Mike Patton, David Guetta i muzycy Dire Straits, Muse czy The Orb. Sam kompozytor brał czynny udział w powstaniu poświęconych mu płyt nagranych przez Mireille Mathieu, Amii Stewart, Milvę, Yo-Yo Mę czy Dulce Pontes. Przejawem jego popularności był wydany w 2007 roku album „We All Love Ennio Morricone” zawierający przeróbki filmowych tematów Morricone w wykonaniu między innymi Metalliki, Quincy Jonesa, Sarah Brightman, Céline Dion, Bruce'a Springsteena i Chrisa Bottiego.

Napisał muzykę do kilkunastu filmów hollywoodzkich, w tym do „Czerwonej Sonji”, „Ofiar wojny”, „Projektu Manhattan”, „Na linii ognia”, „Bugsy’ego”, „W sieci”, „Senatora Bulwortha”, „Misji na Marsa”, „Nienawistnej ósemki” i horrorów „Egzorcysta 2: Heretyk”, „Coś” i „Wilk”.

Za muzykę do „Nienawistnej ósemki” Quentina Tarantino Morricone został nagrodzony w 2016 roku Oscarem. Miał wtedy 87 lat, był więc najstarszym laureatem tej w historii, bez względu na kategorię - dwa lata później rekord został pobity przez 89-letniego scenarzystę Jamesa Ivory’ego. W 2006 roku otrzymał Oscara honorowego za całokształt twórczości, jako drugi kompozytor w historii – wcześniej w ten sposób wyróżniono Alexa Northa. Ma też w dorobku mnóstwo innych nagród, w tym trzy Grammy, trzy Złote Globy i sześć BAFTA.

Ennio Morricone jest najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Przyszedł na świat w Rzymie 10 listopada 1928 roku w rodzinie o tradycjach muzycznych - ojciec Mario grał zawodowo na trąbce w nocnych klubach i nauczył syna czytać nuty. Ennio miał zaledwie sześć lat, gdy zapałał miłością do tego instrumentu, próbując równocześnie sił w kompozycji. Napisał wtedy tak zwane tematy polowania: Cztery lata później rozpoczął naukę w prestiżowym Konserwatorium św. Cecylii. Jako że okazał się talentem najczystszej wody, szybko zaproszono go na tournee po Włoszech z Opera House Orchestra.

Po uzyskaniu dyplomu próbował sił w każdym niemal gatunku, co znacząco wpłynęło na późniejszy eklektyzm jego muzyki. Na początku lat 50. z powodzeniem aranżował dla innych wykonawców piosenki pop; pisał także własne, grywając jednocześnie jazz. Wtedy nawiązał współpracę z radiem RAI, telewizją i teatrem.

Do filmu trafił, kiedy kompozytor Mario Nascimbene poprosił go o orkiestrację ścieżki do „Morte di um Amico”, a następnie do biblijnej opowieści „Barabbas”. Wtedy też Ennio sam zaczął komponować dla X Muzy. - Większość współczesnych włoskich partytur brzmiała okropnie. Pomyślałem, że potrafię tworzyć lepsze rzeczy - wspominał. Debiutem był „Il Federale” Luciano Salcego (1959).

Morricone jest twórcą przeszło stu dzieł muzyki klasycznej, w tym wielu koncertów na fortepian, skrzypce, trąbkę czy perkusję, i kilkudziesięciu dzieł muzyki symfonicznej i chóralnej, a nawet opery „Partenope”. W 1978 roku napisał też hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Argentynie. Jak mówi, obie strony jego twórczości, filmowa i klasyczna, są dla niego równie ważne, nawet jeżeli bardzo się od siebie różnią.

- Nikt, kto chce mówić o kinie, nie może ignorować muzyki filmowej – powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, tłumacząc, że stanowi ona integralną część naszego życia, naszych czasów i współczesnej kultury. - Jeśli chodzi o mnie, to absolutnie nie uważam muzyki filmowej za gorszą.

Od 62 lat jest żonaty z Marią Travią. Para poznała się w 1950 roku. Owocem małżeństwa są trzej synowie i córka: Marco (ur. 1957), Alessandra (1961), kompozytor Andrea (1964) i Giovanni (1966), reżyser i producent.

Artysta, świętujący 10 listopada 2018 roku 90. urodziny, niedawno zapowiedział, że kończy z pisaniem muzyki do filmów, gdyż jest to proces bardzo wyczerpujący. Niedawno odrzucił z tego powodu dwie bardzo kuszące propozycje z Hollywood. Ewentualne wyjątki od kompozytorskiej emerytury zamierza robić dla Giuseppe Tornatore, z którym relację opisuje jako ojcowsko-synowską.

Zrywając z filmami, Morricone nie zamierza skończyć z komponowaniem w ogóle. - Jestem w trakcie realizacji utworu na dwa fortepiany i skrzypce – zapowiada.

Artysta nadal zamierza też dyrygować orkiestrami na koncertach. – Nie przeszkadza mi bycie dwie godziny na dyrygenckim podium – zapewnia.

Jako że zawsze przyjmowany był u nas bardzo entuzjastycznie, nie należy się dziwić, że tak chętnie do nas wraca. A my chętnie wracamy do jego muzyki. I chyba nigdy nie przestaniemy.