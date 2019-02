Wyjątkowy mecz kadry koszykarzy w ERGO ARENIE

Ważny mecz wymaga wyjątkowej oprawy - reprezentacja Polski po 52 latach przerwy ma szansę na awans na Mistrzostwa Świata! Do tego potrzebne będzie prawdopodobnie jedno zwycięstwo w dwóch ostatnich meczach - na wyjeździe z Chorwacją lub w ERGO ARENIE z nieprzewidywalną Holandią. Najlepsi koszykarze w naszym kraju stoją więc przed ogromnym wyzwaniem.

- Wiem, że organizując ten historyczny mecz w Gdańsku, realizujemy plan prezydenta Pawła Adamowicza, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. Chcemy, żeby w ERGO ARENIE pojawił się komplet widzów, bo kadra stoi przed historyczną szansą awansu do Mistrzostw Świata w Chinach w tym roku - mówi Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.

Zespół prowadzony przez trenera Mike’a Taylora potrafił już pokonać Holendrów na wyjeździe 105:78, ale nie oznacza to, że rewanż jest tylko formalnością. Rywale mają w składzie m.in. Charlona Kloofa z UCAM Murcia, Yannicka Franke, czy też pożytecznego w walce podkoszowej Thomasa Van Der Marsa. W kwalifikacjach potrafili już wygrywać z Włochami i Chorwatami, więc zawsze trzeba się z nimi liczyć.

Wstępem do tego niezwykle ważnego spotkania będą występy gwiazd! Na scenie w ERGO ARENIE od godz. 18:00 zobaczymy Roksanę Węgiel, dla której 2018 rok był bardzo udany - piosenkarka wygrała 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci oraz program The Voice Kids. Po niej swoje największe przeboje zaprezentuje Kamil Bednarek z zespołem. To będzie idealne przygotowanie do wielkich koszykarskich emocji!

- Występ Roksany Węgiel to tylko początek atrakcji, bo ta młoda utalentowana artystka będzie poprzedzała show innej gwiazdy - Kamila Bednarka. Jestem pewny, że wypełnimy po brzegi ERGO ARENĘ, bo zależy nam na tym, żeby kadra miała jak największe wsparcie. Nie możemy zapomnieć o co walczymy - o awans do Mistrzostw Świata. Ostatni raz nasi zawodnicy grali na mistrzowskiej imprezie 52 lata temu. Bądźcie wszyscy tam z nami - podkreśla Prezes Piesiewicz.

Ceny biletów, obejmujących zarówno występ muzycznych gwiazd, jak i mecz rozpoczynają się od 29 złotych (ulgowe) i 49 złotych (normalne). Dostępne są na stronie eBilet.pl

Reprezentacja Polski tylko raz w swojej historii występowała na Mistrzostwach Świata - w 1967 roku w Urugwaju. Wtedy drużyna prowadzona przez słynnego trenera Witolda Zagórskiego zajęła wysokie piąte miejsce. Podczas tej imprezy Biało-Czerwoni wygrali cztery z dziewięciu meczów, a najlepszym strzelcem całych mistrzostw został Bohdan Likszo. Drugie miejsce w tej klasyfikacji miał Mieczysław Łopatka - wybrany później do najlepszej piątki turnieju.

Na Mistrzostwach Świata w 2019 roku w Chinach zagra 12 najlepszych drużyn z Europy. Aby dostać się na tę imprezę trzeba przejść przez dwie fazy grupowe. W pierwszej kadra zajęła drugie miejsce, tuż za Litwą. W drugiej zajmuje obecnie trzecią lokatę - ostatnią premiowaną awansem. W turnieju zagra także pięć zespołów z Afryki, siedem z obu Ameryk siedem z Azji, a także gospodarz - Chiny.

Wyniki dotychczasowych meczów kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata:

Polska - Węgry 70:60 (Ponitka 17 - Perl 18)

Litwa - Polska 75:55 (Bendzius 18 - Koszarek 12)

Polska - Kosowo 90:62 (Gruszecki 18 - Berisha 23)

Węgry - Polska 64:57 (Perl 16 - Ponitka 20)

Polska - Litwa 61:79 (Ponitka 16 - Sabonis 17)

Kosowo - Polska 70:103 (Kastrati 21 - Gruszecki 21)

Włochy - Polska 101:82 (Della Valle 28 - Slaughter 28)

Polska - Chorwacja 79:74 (Waczyński 21 - Bogdanović 22)

Holandia - Polska 78:105 (Kloof 21 - Cel 20)

Polska - Włochy 94:78 (Lampe 22 - Aradori, Abass 13)

Chorwacja - Polska, 22.02.2019 r.

Polska - Holandia, 25.02.2019 r., ERGO ARENA Gdańsk

Najlepsi strzelcy reprezentacji Polski w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata:

Mateusz Ponitka - 133 punkty (w 10 meczach)

Adam Waczyński - 80 punktów (w 6 meczach)

Michał Sokołowski - 65 punktów (w 10 meczach)

