Za wielokrotne doprowadzenie do obcowania płciowego nieletniej uczennicy odpowie gdański nauczyciel ze szkoły muzycznej, 54-letni Dariusz W. Całego cyklu przestępstw seksualnych wobec nieletniej dopuścić się miał przed trzema laty. Dziewczynce kupił telefon komórkowy.

Jak dowiadujemy się od śledczych, do co najmniej kilku „zdarzeń” dojść miało od grudnia 2014 roku do maja 2015 r., a dziewczynka miała w tym okresie ukończyć 16 rok życia. Przestępstw, do których się nie przyznaje,dopuścić się miał w mieszkaniu, gdzie wielokrotnie zapraszać miał uczennicę.- Złożył wyjaśnienia przedstawiające odmienny punkt widzenia. Zarzuty dotyczą doprowadzenia do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym – mówi, szef prowadzącej sprawę Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. - Z zeznań pokrzywdzonej wynika, że w trakcie gdy te zdarzenia miały miejsce mężczyzna podarował jej telefon komórkowy – dodaje.Pokrzywdzona (dziś pełnoletnia) zdecydowała się mówić o sprawie dopiero niedawno. Zeznania w śledztwie poprzedził jej anonimowy list do dyrektora szkoły, który sprawę zdecydował się zgłosić organom ścigania. Prokuratura potwierdza, że mieszkanie zatrzymanego zostało przeszukane i zabezpieczono tam komputery i telefony. Teraz sprzęt ma zostać przekazany biegłym, którzy ustalą, czy znajdują się tam materiały pornograficzne z udziałem nieletnich.W piątek 16 lutego do sadu złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie 54-latka, któremu grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.