Wyniki wyborów do na Pomorzu. Kto zdobędzie mandat?

Niemal 1,8 mln pomorskich wyborców decydowało w niedzielę, 26.06.2019 roku przy urnach wyborczych kogo na najbliższe pięć lat wysłać do Brukseli. Do rozdysponowania w okręgu nr 1 są trzy mandaty. Sondażowe wyniki wskazywały, że jeden z nich otrzymała Magdalena Adamowicz. Na Pomorzu wygrała Koalicja Europejska. Oficjalne wyniki PKW potwierdzają te dane. Kto zdobędzie mandat europosła?

Oficjalne wyniki wyborów europarlamentarnych 2019. Dane PKW W okręgu 1 (Gdańsk) policzono dopiero 79,3% danych z komisji. W samym Gdańsku 55,56% komisji. Według tych danych Magdalena Adamowicz z KE zdobyła 137 850 głosów, Janusz Lewandowski 72 707 głosów, Jarosław Wałęsa 48 581 głosów. Anna Fotyga z PiS 122 118 głosów, Jarosław Sellin 49 967 głosów. Wiele wskazuje na to, że potwierdzą się sondażowe dane dotyczące mandatów z Pomorza i nowymi europosłami zostaną Magdalena Adamowicz, Anna Fotyga i Janusz Lewandowski. Oficjalne dane PKW mają być znane za kilka godzin. Wyniki wyborów europarlamentarnych 2019. Sondaż exit poll na Pomorzu

Województwo pomorskie: Wyniki wyborów do europarlamentu 2019 Jak głosowano na Pomorzu? Koalicja Europejska 51.80% Prawo i Sprawiedliwość 32.30% Konfederacja 5.80% Wiosna 5.60% Kukiz 15 2.70% Lewica Razem 1.30% Inne 0.50% Sondaż exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu

WIECZÓR WYBORCZY - relacja ze sztabów na Pomorzu Wyniki wyborów europarlamentarnych 2019. Kto dostanie mandat? Magdalena Adamowicz - wg sondażu na pewno wejdzie do Parlamentu Europejskiego (Liczba głosów: 200 073)

- wg sondażu na pewno wejdzie do Parlamentu Europejskiego (Liczba głosów: 200 073) Anna Fotyga - prawdopodobnie wejdzie (liczba głosów: 148 999)

- prawdopodobnie wejdzie (liczba głosów: 148 999) Janusz Lewandowski - prawdopodobnie wejdzie (liczba głosów: 110 985) Wyniki wyborów do europarlamentu 2019. "Im większe natężenie konfliktu, tym większe zaangażowanie wyborców" Rezultaty wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce, na podstawie sondaży exit polls dają zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. - Wszystkie teorie wskazują, że im większe natężenie konfliktu, tym większe zaangażowanie wyborców - podkreślał prof. Jarosław Nocoń, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. - Z tym właśnie mieliśmy do czynienia w czasie wczorajszych wyborów i to raczej na to wskazuje stosunkowo wysoka frekwencja, a nie na odpowiedzialność Polaków.

Pomorze, w minionej kadencji reprezentowali Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa z Platformy Obywatelskiej i Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości. Przed zakończonymi wczoraj wieczorem wyborami doszła im mocna konkurentka w postaci Magdaleny Adamowicz, żony zamordowanego w styczniu tego roku prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Wyniki exit polls wskazują, że prognozy mówiące, że Magdalena Adamowicz mandat eurodeputowanej zdobędzie, nie okazały się być na wyrost. - Być może pani Adamowicz będzie nową siłą na Pomorzu - komentował prof. Nocoń. KE wg exit polls na Pomorzu zwyciężyła, pokonując PiS. Trzecią siłą jest Konfederacja. Wyniki wyborów do europarlamentu. PiS pierwszy - Wszystko wskazuje, że wygramy, albo będzie remis - prognozował wyniki do Europarlamentu w lutym tego roku Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza. - Nawet jeśli, to i tak będzie przełamanie tego stereotypu, wg którego do Parlamentu Europejskiego wysyłamy „światłych, nowoczesnych Europejczyków”, że partie konserwatywne nie mogą tu wygrać. Przewidywania Kazimierza Smolińskiego sprawdziły się. PiS zebrał w niedzielę 42,4 proc, głosów. - Dziś jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, wartość naszego, dzisiejszego zwycięstwa - mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiS, kilka sekund po ogłoszeniu sondaży exit polls. - Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i wtedy też musimy wygrać. Mam nadzieję, że cieszyć się będziemy także w październiku. Zgromadzeni w sztabie politycy PiS, m.in. z Anną Zalewską na czele odpowiadali gromkim „zwyciężymy”.

Sondaż wskazuje, że mandaty otrzymali m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Jadwiga Wiśniewska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Witold Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Izabela Kloc, Ryszard Legutko, Bogdan Rzońca i prawdopodobnie z Pomorza Anna Fotyga. W sumie politycy PiS - jak wynika z sondażu - otrzymali 24 mandaty. Prawdopodobnie w Brukseli będzie musiał się wyprowadzić Ryszard Czarnecki, brukselska twarz PiS. Wybory do europarlamentu 2019. KE jest cierpliwa 39,1 proc. - badanie exit polls Ipsosa dla TVN daje Koalicji Europejskiej drugie miejsce. Wspólne, szerokie ugrupowanie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Zielonych i kilku innych, mniejszych ugrupowań powstało m.in. po to, by zablokować PiS europejskie zwycięstwo oraz wesprzeć w PE ugrupowania wyznające tzw. „wartości europejskie”. Sondaż exit polls wskazuje, że to się raczej nie udało, choć wynik KE jest dobry. Ugrupowanie to będzie miało w PE 22 mandaty. - Zrobiliśmy wspólnie wielki krok, zbudowaliśmy razem Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces - mówił Grzegorz Schetyna, lider PO, współlider KE. - Blisko 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to wielki sukces. Naszym celem i obietnicą jest zwyciężyć w październiku. Partnerstwo jest kluczem do zwycięstwa w październiku, musimy trzymać się razem. Wiemy, że to dopiero początek naszej drogi, ale jesteśmy coraz bliżej. Powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas.

Z Koalicji Europejskiej według prognoz ISPOS mandaty do PE otrzymali m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka i Danuta Huebner, Magdalena Adamowicz. Wybory do europarlamentu 2019. Wiosna Ugrupowanie Roberta Biedronia „debiutuje” na politycznym rynku Polski właśnie w wyborach europejskich. Partia utworzona w tym roku przez byłego prezydenta Słupska oferowała wyborcom lewicowy program. Czy promocja lewicowych treści przemówiła do Polaków? Trzecie miejsce w rankingu ogólnopolskim powinno cieszyć, natomiast wynik procentowy, już nie. Wiosna uzyskała 6,6 proc. głosów, w sumie trzy mandaty. Mandat do PE otrzymał m.in. Robert Biedroń. - Mamy marzenie, którego oni nie mają, że polityka może wyglądać inaczej. Wygraliśmy, zwyciężyliśmy - mówił nieco na wyrost Robert Biedroń. - Sukcesem jest, że będziemy mieli swoich parlamentarzystów w Brukseli. To dopiero przedwiośnie. Wybory do europarlamentu 2019. Konfederacja Sondaże dawały Konfederacji Korwin, Liroy, Braun, Narodowcy - koalicji ugrupowań skrajnie prawicowych i eurosceptycznych - trzecie miejsce w eurowyborach. Tak się jednak nie stało. Warto podkreślić, że Nowa Prawica, czyli poprzednie ugrupowanie Janusza Korwina Mikkego, w poprzednich eurowyborach zajęło lokatę trzecią. W tym roku, mimo korzystnych sondaży przed wyborami, Konfederacja nie stała się trzecią siłą polskiej polityki w PE, choć zdołała wyprzedzić w walce o mocno prawicowy elektorat Kukiz 15. 6,1 proc. - to wynik tego ugrupowania.

- Walczyliśmy przeciwko dwóm największym telewizjom. Nasze poparcie zyskaliśmy tylko dzięki internetowi. Przy Okrągłym Stole zapadła decyzja, by nigdy prawica nie doszła do władzy i pachołki Kiszczaka robią wszystko, by tak było nadal - grzmiał Janusz Korwin Mikke. Z Konfederacji do PE dostali się m.in. Jacek Wilk, a mandatu nie uzyskali m.in. Piotr Liroy-Marzec. Ugrupowanie to będzie miało łącznie trzy mandaty. Wybory do europarlamentu 2019. Kukiz 15, Lewica Razem Ugrupowanie Pawła Kukiza oraz Lewica Razem Adriana Zandberga nie zaliczą tegorocznej walki o mandaty deputowanych PE do udanych. Szczególne powody do rozczarowania wydają się mieć przedstawiciele tego pierwszego ugrupowania, od czterech lat będący przecież w parlamencie krajowym. Ostatnie wybory - wynik 4,1 proc. i zjazd poniżej progu wyborczego. - Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć - wiosna wasza, jesień nasza - mówi wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, który w wyborach do PE był „jedynką” na liście Kukiz’15 w Warszawie. - Szliśmy do wyborów by upomnieć się o sprawiedliwą społecznie Europę; to się nie zmieni, będziemy walczyć -zaznacza jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg, którego ugrupowanie uzyskało 1,3 proc. Wybory do europarlamentu 2019. Konflikt pogłębiony Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w Polsce po raz czwarty. Szacowana frekwencja w całym kraju była w czasie niedzielnego głosowania, najwyższą w historii polskich eurowyborów. To pewne przełamanie - zdaniem Marty Żerkowskiej- Balas, politolog z Uniwersytetu SWPS, do tej pory Polacy raczej w czasie wyborów do PE, które były im najmniej „bliskie” okazywali, że polityków nie lubią, nie ufają im i ich nie cenią. Tym razem jednak górę wziął klimat politycznego sporu w Polsce - wyborcy albo wspierali partię rządzącą, albo głosowali przeciw niej, angażując się po stronie opozycji.

- Główne przewidywanie było takie, że przy wysokiej frekwencji zyskiwać będzie Koalicja Europejska. Jednak to się nie sprawdziło, Prawo i Sprawiedliwość się obroniło - mówi Jarosław Nocoń. - Widać natomiast jak głęboki jest podział w polskim społeczeństwie - polityczny konflikt krajowy przekłada się również na wybory europejskie. On będzie się pogłębiał. Wybory do Parlamentu Europejskiego - kogo i jak wybieraliśmy? Dodajmy, uprawnionych jest niemal 30 mln Polaków. O mandat eurodeputowanego starało się w czasie 1,5 miesięcznej kampanii 866 kandydatów. W Polsce wprawdzie wybieranych było 52 posłów do PE, ale obsadzonych zostanie 51 mandatów. Natomiast kandydat, który uzyska 52 mandat będzie czekał na opuszczenie przez Brytyjczyków szeregów UE (po tym, jak brexit dojdzie do skutku) i wówczas zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Wybory odbywały się w całej UE od czwartku do niedzieli 23-26 maja (ostatni lokal wyborczy w Unii Europejskiej został zamknięty wczoraj o 23.00, kiedy głosowanie zakończyli Włosi). Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie nie mogły podawać oficjalnych wyników wyborów, także tych cząstkowych, do czasu zakończenia głosowania we wszystkich krajach UE (dopuszczono jedynie publikację sondaży exit polls czyli tych, przeprowadzanych w dniu wyborów, w którym wyborcy wychodzący z lokali wyborczych odpowiadają na pytanie, na kogo głosowali). Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać we wtorek, 28 maja.

Frekwencja sondażowa dla województwa pomorskiego - 45,1% Wybory na Pomorzu. Jak głosowano w woj. pomorskim?

