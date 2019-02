Wyniki wyborów samorządowych w Gdańsku. Wieczór wyborczy w sztabie Pawła Adamowicza

Przyznała, że się denerwuje. Bo werdykt wyborczy to zawsze wielka niewiadoma. - Mam poczucie jednak, że zrobiliśmy prawie wszystko co było możliwe - stwierdziła.

Jeszcze przed godziną 20, do "Żaka" zaczęli przychodzić pierwsi goście. Większość zwracała uwagę na olbrzymi telebim umieszczony na ścianie, na którym transmitowano właśnie mecz Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Jedna z przybyłych kobiet, widząc wynik jeden zero dla Lechii, skomentowała: - Dzisiaj wszyscy nasi wygrywają.

- Kochani, bez was dzisiaj by mnie tutaj nie było. Dziękuję gdańszczanom i gdańszczankom za liczny udział w wyborach, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli w komitecie Pawła Adamowicza Wszystko dla Gdańska - mówił Paweł Adamowicz ze sceny.

Magdalena Adamowicz, żona prezydenta Adamowicza, powiedziała nam: - To była najtrudniejsza kampania, którą do tej pory przeżyliśmy.

Na pytanie dlaczego, odparła: - Przez tak zwane media publiczne, które zachowywały się obrzydliwy sposób, czepiały się całej, naszej rodziny, naszych bliskich. I dla mnie to było najtrudniejsze w tej kampanii. Teraz już te emocje z nas zeszły.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, będący w komitecie Pawła Adamowicza, na stwierdzenie, że wybierając obecnego prezydenta, postawił wszystko na jedną kartę, odparł: - Po decyzji Platformy musiałem się określić, w którą stronę pójść. I nie miałem wątpliwości. Dla mnie to prezydent Paweł Adamowicz był najlepszym kandydatem na prezydenta Gdańska. I dzisiejszy wieczór to potwierdza.

Na pytanie, czy Kacper Płażyński to był trudny przeciwnik dla ich komitetu, odparł: - O ile na początku dało się punktować Kacpra Płażyńskiego memami, o tyle teraz muszę mu oddać szacunek, że w trakcie kampanii bardzo wiele się nauczył i zrobił ogromne postępy.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, obecny na wieczorze wyborczym mówił, że od początku nie miał wątpliwości co do kandydatury Adamowicza i kibicował mu. - Uważam, że Paweł wykonał olbrzymią pracę dla Gdańska. Zaczął też nabierać do siebie dystansu. Te drożdżówki z budyniem to był hit tej kampanii. I szkoda, że one nie pojawiły się na wieczorze wyborczym zamiast tortu. Tort to nie jest dobry pomysł. Powinno się nagotować gar budyniu - żartował.

Posłanka Agnieszka Pomaska powiedziała, że Platforma wspierała Pawła Adamowicza już po pierwszej turze: - Pewien eksperyment się nie udał, ale to już za nami - mówiła, mając na myśli kandydaturę Jarosława Wałęsy. - Moja obecność na dzisiejszym wieczorze wyborczym jest więc naturalna. I jak patrzę na skład Rady Miasta, to mam nadzieję, że ta współpraca między nami będzie się układała.

Na pytanie - czy już rozmawiają z komitetem Pawła Adamowicza i jego radnymi o współpracy i czy to prawda, że Koalicja Obywatelska będzie chciała w zamian za współpracę dwóch wiceprezydentów w Gdańsku, posłanka odparła: - Do mnie też docierają z każdej strony różne plotki, komentarze i oczekiwania. Ale jesteśmy przed rozmowami. Najpierw na pewno będę rozmawiała o tym z panem prezydentem Adamowiczem, a dopiero potem powiemy o tym w mediach.

Na gości czekał potem siedmiopiętrowy tort. A dla gdańszczan w poniedziałkowy poranek drożdżówki od prezydenta w okolicach dworca w Gdańsku.

