Wypadek na A1. Utrudnienia na odcinku Kopytkowo - Warlubie [zdjęcia]

Śmiertelny wypadek na południowej obwodnicy Gdańska we wtorek, 24.07.2018. Nie żyje dwoje dzieci

red./JD

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 24.07.2018 po godzinie 16, na południowej obwodnicy Gdańska. Samochód osobowy między węzłem Lipce, a wjazdem do portu w kierunku Elbląga uderzył w tył samochodu ciężarowego. Na miejscu zginęły dzieci w wieku 3 i 1,5 lat.