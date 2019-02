Wypadek na autostradzie A1 w okolicach węzła Lisewo [8.02.2019]. Autostrada została zamknięta. Ciężko ranne dziecko

W piątek 8.02.2019 około godziny 6 na autostradzie A1 w stronę Łodzi doszło do poważnego wypadku. Autostrada w tym miejscu będzie zamknięta co najmniej do południa.

Jak informuje dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA, około godz. 6.05 w tył naczepy tira wjechał samochód osobowy. Matka z córką zostały odwiezione do szpitala. Stan dziecka jest ciężki. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń.

Wypadek na A1. Objazd łącznicą węzła Lisewo

Jadąc z Gdańska w stronę Łodzi należy zjechać zjazdem na węźle Lisewo i z powrotem wjechać na autostradę wjazdem na węźle Lisewo.

Do wypadku na A1 doszło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

