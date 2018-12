Wypadek na Obwodnicy Trójmiasta. Kierujący audi A4, potrącił 22-letniego mężczyznę, który w ciężarówce wymieniał koło

- Nad ranem, ok. godz. 05.20 oficer dyżurny gdańskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego na trójmiejskiej obwodnicy. Zdarzenie miało miejsce między węzłem Owczarnia a Matarnia w kierunku Łodzi - mówi nadkomisarz Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku. - Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że 19-latek z Redy kierujący audi A4, podczas wykonywania manewru omijania ciężarówki stojącej na poboczu i częściowo na prawym pasie ruchu, potrącił 22-letniego obywatela Ukrainy, który wymieniał koło w samochodzie ciężarowym.

22-latek z obrażeniami kręgosłupa został przewieziony do szpitala.

Wielu kierowcom wydaje się, że jezdnia jest czarna i sucha. Tymczasem jezdnie mogą być już przymrożone, a w związku z tym śliskie, a w takich sytuacjach koła łatwo tracą przyczepność. Pamiętajmy, że w wielu różnych miejscach nawierzchnia dróg połączona z opadami atmosferycznymi, wydłuża drogę hamowania pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący może wpaść w poślizg i nie zapanować nad samochodem. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej - przypominają funkcjonariusze drogówki.

I dodają: Na drodze ekspresowej dwujezdniowej samochody mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, natomiast na jednojezdniowej - do 100 km/h. Warto pamiętać, że jeśli samochód ma przyczepę to w obu tych przypadkach nie może on poruszać się po ekspresówce szybciej niż 80 km/h. Na drodze ekspresowej nie wolno cofać, a zawracanie dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione przepisami jest też zatrzymanie się na pasie między jezdniami, zatrzymanie się lub postój w innym miejscy niż do tego przeznaczone.

W nagłym przypadku np. awarii auta na autostradach czy drogach ekspresowych trzeba zjechać na pobocze i właściwie oznakować pojazd, żeby nie spowodować zagrożenia dla innych pojazdów. Należy włączyć światła awaryjne, a trójkąt ostrzegawczy ustawić w odległości ok 100 m za pojazdem.

Przed wyjściem z auta należy założyć kamizelkę odblaskową. Gdy auto jest unieruchomione najlepiej nie zostawać w środku. W ramach możliwości ze względów bezpieczeństwa przejść przez barierkę ochronną.