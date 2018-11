Wypadek na ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku [16.11.2018]. Samochód uderzył w słup. Utrudnienia na drodze. Zmiany w kursowaniu tramwajów

Aktualizacja godz. 8.05

Naprawiono sieć trakcyjną na Zaspie, tramwaje wróciły na stałe trasy, możliwe opóźnienia na liniach 4, 5, 8.

Aktualizacja godz. 7.45

Usunięto skutki wypadku na ul. Marynarki Polskiej. Tramwaje w tej części miasta wróciły na stałe trasy, możliwe opóźnienia na liniach 7, 8, 10. Nadal są problemy z kursowaniem tramwajów na Zaspie.

Wypadek na Marynarki Polskiej w Gdańsku

Godz. 7

Do wypadku doszło w piątek 16.11.2018 r. około godz. 6 na ul. Marynarki Polskiej, w pobliżu ul. Jana z Kolna. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w słup trakcyjny. Lekko ranna została jedna osoba.

Po wypadku wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów. Od Klinicznej do Dworca Gł. kursowały przez Operę Bałtycką i Al. Zwycięstwa. Obowiązywała też autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Kliniczna Szpital - Dworzec Główny. Skutki wypadku usunięto około godz. 7.30 i tramwaje wróciły na stałe trasy.

Zmiany w ruchu tramwajów. Awaria sieci trakcyjnej na Zaspie

Awaria sieci trakcyjnej na Zaspie, do której doszło ok. godz. 5.40, spowodowała wstrzymanie ruchu tramwajowego od Mickiewicza do Pomorskiej.

W związku z awarią na Zaspie, ruch tramwajowy na ul. Mickiewicza, Legionów, al. Rzeczypospolitej i Chłopskiej został wstrzymany.

Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku Mickiewicza - Pomorska / Chłopska - Mickiewicza.

Linie 2, 4 i 8 są kierowane do Brzeźna Plaży, linia 5 - do Jelitkowa.