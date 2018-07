Do poważnego wypadku na ul. Rakoczego w Gdańsku doszło w czwartek, 12.07.2018, około godz. 21. Jedna osoba jest poważnie ranna.

Wypadek na ul. Rakoczego w Gdańsku 12.07.2018. Wprowadzono komunikację zastępczą

Ruch tramwajowy na Morenie został wznowiony. Tramwaje linii 10 i 12 wróciły na swoje trasy. Przystanek Piekarnicza w kierunku do Siedlec został czasowo zawieszony.Na ul. Rakoczego w Gdańsku na pasie w kierunku Chełmu Volkswagen Golf wjechał w tył Forda Focusa, a ten uderzył w wiatę na przystanku tramwajowym, pod którą przebywali ludzie.Jedna osoba doznała obrażeń. Lekarze określają stan jako ciężki, ale stabilny. W akcji brało udział pogotowie ratunkowe , policja i straż pożarna Przyczyny wypadku nie są znane, prawdopodobnie kierowcy nie dostosowali prędkości do stanu mokrej nawierzchni.ZTM informuje: z powodu wypadku na Rakoczego na wysokości przystanku Piekarnicza tramwaje linii : 10, 12 kursują tylko do Siedlec. Na odcinku od Siedlec do Migowa kursuje autobusowa komunikacja zastępcza Utrudnienia mogą potrwać kilkadziesiąt minut.