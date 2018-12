Wypadek na Zaspie w Gdańsku [4.12.2018]. Przy szpitalu zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko

Wypadek na Zaspie w Gdańsku [4.12.2018]



AKTUALIZACJA GODZ. 9:50

Usunięto skutki wypadku na al. Jana Pawła II, autobusy wróciły na stałe trasy, możliwe opóźnienia na liniach 124, 127, 149, 158.

Wcześniej pisaliśmy:

We wtorek 4.12.2018 na alei Jana Pawła II w Gdańsku ok. godz. 7.40 zderzyły się dwa samochody. Do wypadku doszło na pasie w stronę Brzeźna, na wysokości szpitala. Trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko.

- Służby wydostały zakleszczoną w samochodzie osobę - mówi oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. - Była nieprzytomna.

Oba pasy ruchu w stronę Brzeźna są zablokowane.

Wypadek na Zaspie. Utrudnienia w kursowaniu autobusów

Z powodu wypadku na Zaspie występują spore opóźnienia w kursowaniu autobusów na Zaspie.

Linie 124, 127, 158 w kierunku Wrzeszcza - Oliwy - Stogów, od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Janusza Meissnera kursują ulicami: Janusza Meissnera, Olsztyńską i Kołobrzeską.

Nieobsługiwane są przystanki: Leszczyńskich, Zaspa Szpital. Czarny Dwór.

Linia 149 w kierunku Wrzeszcza od skrzyżowania ul. Janusza Meissnera z al. Jana Pawła II, kursuje trasą: ul. Leszczyńskich - Chrobrego.

Nieobsługiwane są przystanki: Leszczyńskich, Zaspa Szpital, Czarny Dwór.

Rano doszło też do wypadku na drodze krajowej nr 6.

