Wypadek przy Dworcu Głównym w Gdańsku. Kobieta wtargnęła pod tramwaj, jest w ciężkim stanie. Utrudnienia w ruchu tramwajów

Przed godziną 10 na wysokości przystanku tramwajowego Dworzec Główny doszło do poważnego wypadku. Kobieta wtargnęła pod nadjeżdżający tramwaj. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. To 57-letnia obywatelka Ukrainy.

Z powodu wypadku zawieszono obsługę przystanku Dworzec Główny w kierunku Wrzeszcz dla linii tramwajowych.

Tramwaje linii: 2, 3, 6, 8, 9, 10 kursują trasą objazdowa przez: Hucisko 3-go Maja.

Pasażerowie proszeni są przejście na przystanek Hucisko lub Dworzec PKS.

Występują opóźnienia na liniach tramwajowych.

Zobacz też:

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: