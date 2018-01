Masz zdjęcie do tego tematu?

W sobotę, 27 stycznia 2018 r., doszło do groźnie wyglądającego wypadku na Rondzie Ofiar Katynia w Gdańsku. W wyniku zdarzenia do szpitala trafił motorniczy tramwaju.

Około godz. 9.50 doszło do zderzenia samochodu osobowego marki citroen z tramwajem linii nr 2, jadącym z centrum do Oliwy. Na miejscu pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego w Gdańsku. Ruch w kierunku ul. Popiełuszki został wstrzymany na około godzinę.- W wyniku zderzenia tramwaju z samochodem osobowym do szpitala trafił motorniczy, doznał urazu nogi -. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-latek kierujący samochodem wjechał na torowisko, nie zachowując należytej uwagi. Zarówno kierowca samochodu, jak i motorniczy byli trzeźwi.Wstępnie zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek.