Wyrok trzech lat więzienia dla Krystiana W. ps. "Krystek" utrzymany. Adwokat "Krystka": - Nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia

Wydarzenia, których dotyczy wyrok, rozegrać się miały w 2014 roku. Wyrok pierwszej instancji zapadł natomiast w kwietniu tego roku. Odwołała się od niego i prokuratura, i obrona Krystiana W.

Uzasadnienie dzisiejszego wyroku sądu było niejawne.

- Domagaliśmy się 6 lat, sąd nie podzielił naszych argumentów, które przemawiałyby za tym, że kara powinna być surowsza - powiedziała po wyjściu z sali prokurator Anna Braun, Prokurator Rejonowy z Pucka. - Jedyne co mogę powiedzieć, to że ten wyrok jest prawomocny, natomiast kara, którą orzekł sąd, mieści się w granicach ustawowego zagrożenia za to przestępstwo. Sąd może mieć oczywiście inny pogląd na okoliczności, które decydują o wysokości wymierzonej kary - dodała.

Na pytanie o to, czy można spodziewać się kasacji, prokurator stwierdziła, że decyzja zapadnie w późniejszym czasie.

Ogłoszenie wyroku bez "Krystka"

Sam Krystian W. nie pojawił się w środę na sądowej sali. Doprowadzony przed oblicze Temidy w tej sprawie został w poniedziałek, kiedy rozpoczął się proces odwoławczy, ale wówczas nie poznaliśmy rozstrzygnięcia wymiaru sprawiedliwości.

W środę, na ogłoszeniu wyroku, przyszedł mec. Piotr Pawlak, obrońca „Krystka”.

- Nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia. Jednak jeżeli chodzi o dokładne motywy, które przyświecały sądowi przy utrzymaniu tego orzeczenia, to poznam je dopiero wraz z pisemnym uzasadnieniem - powiedział mec. Pawlak.

Adwokat poinformował, że decyzja na temat tego czy będzie kasacja, zapadnie dopiero po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia.

Mec. Pawlak powiedział także, że Krystian W. w trakcie procesu nie przyznawał się do zarzucanego mu w tej sprawie czynu.

Wnosząc apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, obrona Krystiana W. domagała się uniewinnienia. W przypadku nieuwzględnienia przez sąd takiego wniosku, złożony został wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ze względu na dostrzeżone przez obronę "naruszenia proceduralne".

Akt oskarżenia ws. "Krystka"

Środowy wyrok dotyczy pobocznego wątku związanego z Krystianem W. W innej sprawie, związanej z pomorską seksaferą, „Krystkowi” prokuratura zarzuciła w sumie popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych** oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych**.

- 40 zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych. Pięć pokrzywdzonych w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, trzy pokrzywdzone były pełnoletnie. Pozostałe pokrzywdzone nie miały ukończonych 18 lat - informowała prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Akt oskarżenia skierowano w tej sprawie (objęto w nim w sumie pięć osób) w czerwcu tego roku.

Pierwotnie trafił on do gdańskiego wymiaru sprawiedliwości, ostatecznie jednak przekazano go do Sądu Rejonowego w Wejherowie.

