Proces 4 osób ws. znęcania się nad 18-latkiem toczył się za zamkniętymi drzwiami

W czwartek 18.01.2018 r. zapadł wyrok w głośnej sprawie znęcania się nad młodym chłopakiem, do którego doszło dwa lata temu w Gdańsku. 18-letni wówczas mężczyzna miał zostać porwany, uwięziony, zmuszany do żebractwa i zbiorowo zgwałcony. Cztery osoby, w tym jedna kobieta, usłyszały wyroki od 4 do 6 lat więzienia.





Sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku informuje, że młodzi ludzie zostali skazani za zarzucane im przestępstwo.



- Marcin D. i Dawid B. usłyszeli wyrok 4 lat pozbawienia wolności, Patrycja S. 5 lat pozbawienia wolności, a Daniel K. 6 lat pozbawienia wolności. - poinformował Tomasz Adamski. Dodaje, że solidarnie mają zapłacić na rzecz pokrzywdzonego 10 tysięcy złotych. - Tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - precyzuje.



Co więcej, wszyscy mają zakaz kontaktowania się i zakaz zbliżania do pokrzywdzonego na 5 lat. - Przy czym ten zakaz biegnie od czasu opuszczenia przez nich zakładu karnego - mówi sędzia Adamski.



Na poczet tych kar zaliczono im dotychczasowy pobyt w areszcie śledczym, a byli zatrzymani w październiku 2016 roku.



Porwanie przez pomyłkę?



Wydarzenia rozegrały się dwa lata temu. Śledczy informowali wówczas, ż młody chłopak został uwięziony we wtorek, a uwolniony w środę. W tym czasie miał paść ofiarą okrutnego znęcania i zmuszania do żebractwa. Na koniec chłopak miał zostać grupowo zgwałcony. Po uwolnieniu, zgłosił się na policję.



Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, opowiadał w 2016 roku, że kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 23-24 lat i 18-letnią kobietę „podejrzanych o pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem i doprowadzenie do obcowania płciowego.”



Co gorsza, prokuratorzy informowali tuż po tym, jak informacja o zdarzeniu obiegła media, że motyw działania młodych ludzi był niejasny. Z relacji śledczych wynikało, że napastnicy mieli bowiem szukać nie pokrzywdzonego, a... jego kolegę. Kolega poszkodowanego miał rzekomo uderzyć dziewczynę jednego z napastników.



Wyrok jest nieprawomocny. Będzie apelacja?

Czwartkowy wyrok jest nieprawomocny. Jak usłyszeliśmy w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Oliwa, która zajmowała się sprawą, niewykluczone, że śledczy będą apelować.



- Nie ukrywam, że orzeczone przez sąd kary odbiegają od tych, o które wnosił prokurator, zarówno pod względem wysokości orzeczonych kar pozbawienia wolności, jak i wysokości kwoty zadośćuczynienia, które oskarżeni mają zapłacić pokrzywdzonemu - mówi prok. Maciej Chełstowski, szef "rejonówki" Gdańsk-Oliwa. - Będziemy wnioskowali do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku i wówczas podejmiemy decyzję o ewentualnej apelacji - mówi. Dodaje, że "apelacja jest wysoce prawdopodobna."



