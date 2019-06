Wyroki ws. grupy złodziei samochodów. Najwyższy z nich to 7 lat więzienia za kradzieże i paserstwa 53 aut [zdjęcia]

To koniec trwającego przez niemal 3 lata procesu. Według śledczych, razem z aktem oskarżenia do sądu trafiły dowody na 26 kradzieży dokonanych przez grupę Grzegorza K. Podejrzenia prokuratorów budził fakt, czy za sprawą działania tych samych domniemanych złodziei z niemieckich parkingów nie zniknęło dwukrotnie więcej aut, ale z braku dowodów - wiedząc tylko, że przeszły one przez ręce trójmiejskich samochodziarzy - prokuratura zdecydowała się „jedynie” na zarzuty za paserstwo.

Spośród oskarżonych, Krzysztof Ś. został uniewinniony od zarzutu paserstwa, natomiast pozostali zaangażowani w kradzieże aut na ulicach niemieckich miast lub handel nimi, usłyszeli wyroki od 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu do 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Ten ostatni wymiar kary był „nadzwyczajnie złagodzony” i orzeczony został wobec Sławomira K., który zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Choć mężczyzna w procederze, o którym na etapie aktu oskarżenia i bazując głównie na relacjach prokuratury, więcej pisaliśmytutaj, odegrał bardzo ważną rolę. To nawet oskarżenie nie kryło, że jego relacja pozwoliła połączyć przestępstwa, jakich gang dopuszczać się miał na ulicach Berlina, Hamburga, Lubeki i Kassel.

- Dzięki niemu to właśnie te wszystkie kradzieże na terenie Niemiec zostały ustalone i później udowodnione. Na podstawie jego wyjaśnień opisany był modus operandi tych zdarzeń. My zwracaliśmy się do Niemiec i Niemcy bardzo łatwo ustalali, gdzie i jakie samochody były kradzione. To wszystko odpowiadało jego relacji – nawet sposób włamania – czy to było przez bagażnik, czy przez wybicie szyby, czy wyłamanie zamka, wszystko się zgadzało - tłumaczyła prokurator Bożena Kapusta z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.