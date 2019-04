Wysokie i piękne loty Meli Koteluk w Starym Maneżu

Muszę przyznać, że do twórczości Koteluk przekonywałem się stopniowo, z biegiem lat przechodząc od życzliwej obojętności do autentycznej sympatii i uznania. Artystka pierwszą autorską płytę, "Spadochron", wydała w 2012 r. W tym okresie jej interpretacje wydawały mi się nieco bezbarwne, podobne wrażenie miałem też po jej występie na Open'erze. Same piosenki za to robiły wrażenie, a piękna "Melodia ulotna" stała się autentycznym hitem. Sprzedaż albumu przekroczyła 60 tys. kopii, co dało Meli status podwójnie platynowy. "Migracje" z 2014 r. powtórzyły komercyjny sukces "Spadochronu", a przeboje? Proszę bardzo: "Fastrygi", "Żurawie", "Tragikomedia". Już było jasne, że Mela Koteluk nie jest zjawiskiem przelotnym.

Wydana niespełna pół roku temu "Migawka" nie sprzedaje się tak rewelacyjnie jak dwa poprzednie albumy, za to z artystycznego punktu widzenia jest to najlepsza jak dotąd płyta Meli (a poprzednie były przecież bardzo dobre). Artystka przesunęła się z gracją z półki z napisem pop na półkę pop alternatywny i to jest jej miejsce. W aranżacjach więcej rocka i więcej psychodelii, średnie tempa piosenek, doskonałe już panowanie nad sympatycznie matowym głosem i zespół, który znakomicie współpracuje z wokalistką. Ponad półtoragodzinny koncert w połowie składał się z nowego repertuaru, w połowie z dubeltowo platynowych przebojów sprzed kilku lat. O szacunku dla słuchaczy i poważnym podejściu do własnej twórczości świadczy to, że dawniejszy repertuar został bardzo zmyślnie przearanżowany, więc dostawaliśmy i to co znamy i coś nowego w jednym. A utwory z "Migawki" na czele z singlowymi "Ogniwo" i "Odprowadź" wyszły w Starym Maneżu po prostu zabójczo.

Jeżeli ktoś czekał na następne ogniwo w linii Edyta Bartosiewicz - Kasia Nosowska, to już je ma. W osobie Meli Koteluk.

